Finnische Behörden bezweifeln Identität des Turku-Attentäters

Verdächtiger soll bei Einreise falsche Angaben gemacht haben

Turku – Die finnische Polizei hat Zweifel an der Identität des wegen der tödlichen Messerattacke in Turku festgenommenen Mannes. Es gebe Gründe für die Annahme, dass der Verdächtige bei der Einreise falsche Angaben gemacht habe, sagte Markus Laine vom finnischen Kriminalamt der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Der als 18-jähriger Abderrahman Mechkah Identifizierte kam 2016 nach Finnland, nachdem er sich zuvor den Behörden zufolge einige Zeit in Deutschland aufgehalten hatte.

Zu den Motiven des Attentäters könne derzeit nichts mitgeteilt werden, sagte Laine: "Er ist nicht bereit, alle Fragen zu beantworten." Dem Mann wird vorgeworfen, am Freitag in Turku zwei Frauen erstochen und weitere acht Menschen verletzt zu haben. Am Dienstag gab er die Tat zu, bestritt nach Angaben seines Anwalts aber, ein terroristisches Motiv gehabt zu haben. (APA, 23.8.2017)