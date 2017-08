Mit Wissen zum beruflichen Erfolg

Wer in unserer dynamischen Gesellschaft ein Leben lang beruflich erfolgreich sein möchte, weiß: Nur wer sich weiterbildet, bleibt am Ball. Seit 70 Jahren ist das WIFI ein kompetenter Partner für Österreichs Unternehmen und vermittelt Wissen unter dem Motto "Aus der Praxis, für die Praxis".

"Ich hatte schon länger den Wunsch mich selbstständig zu machen, mir hat dazu aber Buchhaltungs- und steuerrechtliches Wissen gefehlt. Daher habe ich Buchhaltungskurse besucht", erzählt Alena Maruscak, Teilnehmerin diverser Kurse der Finanzakademie des WIFI Wien. Die Modedesignerin wollte sich den Traum der Selbstständigkeit im kreativen Handwerk verwirklichen und hat inzwischen ihr eigenes Atelier eröffnet. Ihr Fazit: "Nun fühle ich mich sicherer. Die Ausbildungen haben wirklich einen hohen Wert in der Wirtschaft. Ich habe noch nie eine so intensive und auf die Praxis ausgerichtete Ausbildung besucht. Das nötige Selbstbewusstsein und die Sicherheit, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, kam erst so richtig mit dem erfolgreichen Abschluss der WIFI-Ausbildung."

34.000 Veranstaltungen pro Jahr

Seit 70 Jahren ermöglicht das WIFI als kompetenter Partner von Österreichs Unternehmen lebenslanges Lernen. Das Bildungsangebot ist flexibel, auf den Bedarf von Kompetenzen wird schnell reagiert. Insgesamt 34.000 Veranstaltungen werden pro Jahr angeboten, 360.000 Personen besuchen jährlich die WIFI-Kurse. 30 Lehrgänge mit universitären Partnern ebnen den Weg zur akademischen Ausbildung. Das Leitmotiv "Aus der Praxis, für die Praxis" wird gelebt: Die insgesamt 12.000 Experten kommen aus der Wirtschaft und geben ihr Know-how an die Teilnehmer der Kurse praxisnah weiter.

Sich motiviert weiterbilden

Auch Philipp Stalzer hat bei der Ausbildung aufs WIFI gesetzt: "Der WIFI Wien Lehrgang hat mich direkt zu meinem Ziel, der Kfz-Techniker-Lehrabschlussprüfung, geführt und mir nicht nur eine große Portion praxisorientiertes Fachwissen, sondern auch eine neue Perspektive auf das Thema ,Lernen’ beschert. Die umgänglichen und mit fundierter Fachkenntnis glänzenden Trainer haben mich mit maximaler Effizienz mit dem Wissen ausgestattet, das für die Prüfung maßgeblich war." Ganz im Sinne des lebenslangen Lernens hat Absolvent Stalzer nach der erfolgreich bestandenen Prüfung noch nicht genug vom Thema Weiterbildung: "Als nächstes Ziel habe ich mir die Absolvierung der weiterführenden Meisterprüfung gesteckt."