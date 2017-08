Berühmte Häuser: Übernachten in Hotels namhafter Architekten

Los geht es in New York City. Eine der wohl berühmtesten Hotelketten betreibt ein Haus in Midtown Manhattan. Das Four Seasons Hotel New York wurde vom chinesisch-amerikanischen Architekten I. M. Pei entworfen.

Es wurde 1993 fertiggestellt und war damals mit seinen 208 Metern das höchste Hotel der Stadt. Die Preise für eine Nacht in einem der 364 Zimmer starten bei 1.175 US-Dollar.