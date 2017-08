Webinare: digitale Wissensvermittlung 2.0

Kostensparend und unabhängig von Ort und Zeit: Unternehmer setzen immer mehr auf digitale Weiterbildungsangebote. Webinare spielen dabei eine große Rolle. Kompakt und verständlich werden hier online wertvolle Tipps für das eigene Unternehmen vermittelt.

"Das Webinar-Angebot der WKÖ habe ich von Anfang an sehr positiv wahrgenommen und auch schon an einigen teilgenommen, zuletzt zum Thema Verkaufen", erzählt Margit Hengsberger. Die diplomierte Fachübersetzerin aus Wien und Mutter zweier Kinder schätzt den gesamten Ablauf der Online-Weiterbildung sehr. "In kompakter Form erfährt man direkt an seinem Arbeitsplatz Neues zum gewählten Thema und wird – was besonders hervorzuheben ist – dazu angestoßen, es auch mal auf eine andere, vielleicht zielführendere Art zu versuchen, zum Beispiel beim Verkauf der eigenen Dienstleistung. Jedes Webinar brachte einige sehr konkrete Tipps, die ich direkt für mein eigenes Sprachdienstleistungsgeschäft verwerten konnte – eine Teilnahme kann ich daher nur empfehlen!", gibt Margit Hengsberger als Tipp an andere Unternehmer weiter.

WKO ist digital

Die Vorteile von Online-Veranstaltungen und Webinaren liegen auf der Hand: Kostensparend können Teilnehmer von überall auf der Welt und zu jeder Zeit auf ein interessantes "Video on demand"-Angebot zurückgreifen. Und das wird gerne genutzt: Im vergangenen Jahr verzeichnete das Portal WKO.at 80,2 Millionen Zugriffe, 4.880 Personen nahmen an den online angebotenen Seminaren teil. Besonders beliebt waren die EPU-Webinare: 2.400 Ein-Personen-Unternehmer nutzten im Jahr 2016 die Chance der Online-Weiterbildung und das ergänzende Angebot durch Video-Tutorials, in denen in kurzen Clips komplexe Sachverhalte verständlich und einfach erklärt werden.

Auch Alois Kaiser von der AKTIV Software GmbH in Ansfelden hat das Online-Angebot der WKO genutzt und zeigt sich begeistert: "Ich habe am Webinar ,Wer im Internet nicht gefunden wird verliert Kunden. Suchmaschinenoptimierung: Wie mach‘ ich das?’ teilgenommen und darf dazu gratulieren, es war sehr informativ, praxisnah und hat uns viele beachtenswerte Aspekte aufgezeigt."

KMU Digital Erfolgsprogramm

Eine wesentliche Rolle spielen Webinare auch im WKO-Erfolgsprogramm KMU DIGITAL. Über 100 Digitalisierungstrends bieten den Unternehmern ein großes Potenzial an Chancen – KMU DIGITAL unterstützt Unternehmen dabei, diese Chancen wahrzunehmen. Das Angebot reicht von Förderungen und Beratungen über Veranstaltungen und Webinaren bis hin zu speziellen Weiterbildungsprogrammen.

In vier Schritten geht es zur Digitalisierung: Nach einem Online-Status-Check, in dem der Frage nachgegangen wird, wie digital das eigene Unternehmen bereits ist, folgen Potenzialanalyse und anschließend Beratung. Im vierten Schritt, der KMU DIGITAL Qualifizierung, werden die digitalen Kompetenzen erweitert – denn digitales Know-how ist eine wichtige Voraussetzung für den zukünftigen Erfolg eines Unternehmens.