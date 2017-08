Online-Plattform Gebrauchtwagen.at nun in deutscher Hand

utoScout24 will Marktposition ausbauen – Marke soll bleiben

Das österreichische Internetportal für Autos aus zweiter Hand gebrauchtwagen.at gehört nun zur deutschen Scout24-Gruppe. Die Münchner AutoScout24 GmbH, eine Tochter der Scout24 AG, hat gestern alle Anteile an der Gebrauchtwagen.at Internetportale GmbH erworben. "Dadurch bauen wir die Spitzenposition von AutoScout24 in Europa weiter aus", so Christian Gisy, Finanzvorstand der Scout24 AG, am Mittwoch.

2.300 Autohändler

Scout24 ist in Österreich schon mit Online-Plattformen für Automobile und Immobilien tätig und beschäftigt etwa 50 Mitarbeiter. Auf gebrauchtwagen.at sind 2.300 Autohändler vertreten, aktuell zählt der digitale Marktplatz rund 90.000 Anzeigen und vier Millionen Besuche im Monat. Das Portal soll laut dem neuen Eigentümer "weiterhin als Marke und Angebot bestehen" bleiben. (APA, 23.8.2017)