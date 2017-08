Wiener Stadtfest: Veranstalter ÖVP verriet erste Stationen

Strandbar Herrmann, Q19 oder Top-Kino am 2. September mit dabei

Wien – Das von der Wiener ÖVP veranstaltete Stadtfest wird heuer als eine Art Schnitzeljagd organisiert. Statt dem herkömmlichen Bühnenprogramm in der Innenstadt werden am 2. September mehr oder weniger geheime Stationen eingerichtet – die mittels Handy-App zu orten sind. Nun wurden einige Örtlichkeiten veröffentlicht, die auch ganz ohne vorheriges Rätselraten besucht werden können.

So haben Besucher etwa die Möglichkeit, sich in der Strandbar Herrmann beim Beachtennis sportlich zu betätigen. Auch das Einkaufszentrum Q19 in Döbling lockt mit Fitness-Angeboten. Im Top-Kino in der Rahlgasse wiederum werden Kurzfilme präsentiert. Live wird am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf performt – wo diverse Chöre ab 13.30 Uhr Aufstellung nehmen.

Auch auf der Mariahilfer Straße wird Straßenmusik erklingen. Das Hauptquartier des diesjährigen Stadtfestes befindet sich ebenfalls am Einkaufs-Boulevard – nämlich in einer ehemaligen Forever21-Filiale. Dort wird auch für Essen und Trinken gesorgt. (APA, 23.8.2017)