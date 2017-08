VR-Versionen von "Fallout 4", "Doom", "Skyrim" erscheinen im Herbst

Marktstarts erfolgen teilweise zeitlich exklusiv für manche Plattformen

Nach der Erstankündigung, dass Bethesda seine größten Videospielhits für Virtual-Reality-Systeme umsetzen wird, wurden auf der Branchenmesse Gamescom nun die Veröffentlichungstermine sowie die unterstützten Geräte bekanntgegeben. "Skyrim VR" erscheint am 17. November für Playstation VR. Zwei Wochen später, am 1. Dezember, können sich Besitzer einer Playstation VR und HTC Vive in "Doom VFR" austoben. "Fallout 4 VR" kommt am 12. Dezember auf den Markt – zeitlich exklusiv für HTC Vive.

bethesda softworks

Erst kürzlich versprach der Entwickler, das Spiel auf so vielen Plattformen wie möglich zu unterstützen. Wann allerdings eine Version für Oculus Rift oder Playstation VR erscheint, verriet man jedoch nicht. Offenbar wurden für den Start der Games unterschiedliche Marketing-Deals ausgehandelt. (ke, 24.8.2017)