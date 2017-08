Ehemaliger Geheimdienstchef zweifelt an Trumps Regierungsfähigkeit

James Clapper wirft Trump "vollständige intellektuelle, moralische und ethische Leere" vor

Phoenix – Anlässlich der umstrittenen Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump bei einer Großkundgebung in Arizona hat der ehemalige US-Geheimdienstdirektor James Clapper Trumps Tauglichkeit für das Präsidentenamt angezweifelt. In einem Interview des US-Fernsehsenders CNN am Dienstag (Ortszeit) wertete er es als "ausgesprochen beängstigend und verstörend", dass Trump Zugang zu den Atomcodes hat.

Clapper fügte hinzu, dass er in seiner Tätigkeit für den Geheimdienst, die unter John F. Kennedy begonnen und bis zum Ende der Amtszeit von Barrack Obama gedauert habe, noch nie eine derart verstörende Rede von einem Präsidenten gehört habe. "Ich bezweifle wirklich seine Fähigkeit und seine Tauglichkeit, dieses Amt zu bekleiden", so Clapper. Er tadelte zudem die "vollständige intellektuelle, moralische und ethische Leere, die der Präsident zur Schau stellt".

cnn

Clapper erklärte, dass Trump auch eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellen könne, da er Zugriff zu den Atomcodes habe. Falls er sich dazu entscheide, gegen den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un vorzugehen, gebe es wenig, was ihn aufhalten könne. Clapper nannte dies "verdammt furchterregend".

Der ehemaliger Direktor der National Intelligence Agency (NIA) setzt seine Hoffnung in die Republikanischer Partei und hofft, dass "umsichtige Republikaner" zum Schluss kommen, dass "das Maß voll" sei. "Wie lange noch muss das Land diesen Albtraum ertragen?", fügte er hinzu. Clapper bezog sich dabei auf die Aussage des Republikanischen Senators und Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell. McConnell hatte am Dienstag öffentlich Trumps Fähigkeit angezweifelt, die Republikanische Partei in den Mid-Term-Elections 2018 anzuführen, bei denen das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel der US-Senatoren neu gewählt werden.

"Journalisten mögen unser Land nicht"

Trump hatte bei der Kundgebung in Arizona eine freie Rede gehalten und dabei seine Aussagen zu den Zusammenstößen zwischen Rechtsextremen und Gegendemonstranten in Charlottesville verteidigt. Dabei zitierte er seine Aussage, ließ den umstrittenen Part, dass er die Gewalt von "beiden Seiten" verurteile, jedoch weg.

Trump warf den Medien den Versuch vor, "unsere Geschichte und unser kulturelles Erbe zu wegzunehmen". Er fügte hinzu, dass die meisten Journalisten "unser Land nicht mögen". (APA, 23.8.2017)