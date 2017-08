Marokko: Video von sexuellem Übergriff schockiert das Land

Ein Protest gegen Gewalt an Frauen ist für Mittwoch geplant

Casablanca – In Marokko sind am Montag mehrere junge Männer – einige Agenturen geben die Zahl mit vier an, andere mit sechs – unter dem Verdacht festgenommen worden, in Casablanca am Freitag zuvor eine Frau massiv sexuell belästigt zu haben. Ein Video des Vorfalls in den sozialen Medien hatte am Sonntag landesweit Empörung ausgelöst. Auf den Bildern ist eine Gruppe Burschen zu sehen, die eine weinende junge Frau mit nacktem Oberkörper in einem Bus schubsen, unsittlich berühren, beleidigen und dabei lachen.

Um die zur Hälfte entblößte Frau, die um Hilfe schreit, kümmert sich niemand, auch der Busfahrer hält nicht an. In Presseberichten hieß es, bei dem Opfer des Vorfalls handle es sich um eine geistig behinderte Frau. In den sozialen Medien wurde für Mittwochabend zu einer Protestkundgebung in Casablanca aufgerufen.

Amtlichen Angaben zufolge haben fast zwei Drittel der marokkanischen Frauen gewalttätige Angriffe erlitten, häufig an öffentlichen Orten. (APA, red., 23.8.2017)