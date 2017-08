Anstieg bei Betriebsübergaben: Gastronomie am "übernahmestärksten"

Betriebsnachfolgen stiegen im vergangenen Jahr um über sechs Prozent an

Wien – Im Vorjahr wurden in Österreich 6.381 Betriebe an Nachfolger übergeben. Das waren um 386 oder 6,44 Prozent mehr als im Jahr davor. Die meisten Betriebsübernahmen gab es 2016 mit 33 Prozent im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft sowie in der Sparte Gewerbe und Handwerk (24 Prozent) und im Handel (23 Prozent), teilte die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Dienstag mit.

Mit Abstand am "übernahmestärksten" war die Gastronomie. 1.740 Gastronomiebetriebe wurden im Vorjahr an Nachfolger übergeben, das entsprach rund 27 Prozent aller Übernahmen.

"Das zeigt deutlich, dass Betriebsnachfolge eine attraktive Alternative zur Betriebsgründung ist," so Elisabeth Zehetner-Piewald, Bundesgeschäftsführerin des Gründerservice in der WKÖ.

Experten rechnen weiter mit hohen Übergabezahlen

Laut einer Studie der KMU-Forschung Austria ist die Anzahl der jährlichen Unternehmensübergaben von 2000 bis 2015 um 11 Prozent gestiegen. Die Experten rechnen auch für die kommenden Jahre mit anhaltend hohen Übergabezahlen. Zwischen 2015 und 2024 seien rund 42.400 kleine und mittlere Arbeitgeberbetriebe (rund 26 Prozent aller KMU) mit einer Übergabe konfrontiert. Davon wären rund 424.000 Beschäftigte betroffen bzw. rund 30 Prozent aller Arbeitsplätze in den KMU.

Übergaben müssen nicht nur in der Familie erfolgen. Die Wirtschaftskammer bringt übergabe- und übernahmewillige Unternehmer auf der Nachfolgebörse (www.nachfolgeboerse.at) zusammen. Außerdem bietet sie einen Leitfaden für Übergaben. (APA, 23.8.2017)