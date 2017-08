Österreichs Eishockey-Teams starten in CHL und wollen länger bleiben

Bisher war im Vergleichs-Match mit Europas besten Teams spätestens im Achtelfinale Schluss – Capitals, Salzburg und KAC mit dabei

Wien/Salzburg/Klagenfurt – Bei der ab Donnerstag beginnenden Champions Hockey League (CHL) wollen Österreichs Vertreter länger als in den vergangenen Jahren im Bewerb bleiben. Die Gegner im 32er-Feld sind attraktiv und sportliche Schwergewichte, bisher war für die österreichischen Teams spätestens in der ersten K.o.-Runde Endstation.

Meister Vienna Capitals erlebte dies im Vorjahr besonders schmerzlich: Mit zwei Auftaktsiegen starteten die Wiener fulminant, danach setzte es aber zwei Niederlagen gegen KalPa Kuopio, es folgte bereits in der Gruppenphase das Aus. Coach Serge Aubin machte im Rückblick mentale Fehler für das Ausscheiden verantwortlich. Er hofft, dass sein durch das Meisterstück zusammengeschweißte Team daraus gelernt hat. Der Kader wurde kaum verändert. "Wir wurden schnell zu einer Familie. Wir wollten sie in der Kaderplanung nicht wieder auseinanderreißen", sagte Aubin.

Geliebte Herausforderung

Der Frankokanadier freut sich auf die prestigeträchtigen internationalen Vergleich, der auch als echte Standortbestimmung für die neue EBEL-Saison (ab 8. September) gilt. "Wir Sportler lieben solche Herausforderungen", sagte Aubin, dessen Mannschaft am Freitag in Weißrussland bei Grodno startet und in der Gruppenphase mit Hin- und Rückrunde noch auf den finnischen Topclub JYP Jyväskylä und den EV Zug aus der Schweiz trifft.

Ebenfalls auswärts startet derr KAC. Das Team des neuen Headcoaches Steve Walker ist bereits am Donnerstag beim französischen Meister Gap Rapaces gefordert, ehe mit dem amtierende CHL-Champion Frölunda Göteborg und dem Schweizer Topclub ZSC Lions Zürich zwei äußerst knifflige Aufgaben warten. Walker sprach vom einem Charaktertest.

Nicht wesentlich einfacher dürfte die Aufgabe für Red Bull Salzburg werden. Mit Tampere aus Finnland und Banska Bystrica (Slowakei) duellieren sich die "Bullen" mit zwei nationalen Meistern. Die Vierer-Gruppe komplettiert Wolfsburg Grizzlies – der DEL-Vizemeister. Das Weiterkommen gilt als Ziel, doch Headcoach Greg Poss weiß: "Das Format ist viel härter als zuletzt." Im Vorjahr stiegen in den Dreier-Gruppen noch die ersten zwei, darunter auch die Salzburger auf. Im darauffolgenden Sechzehntelfinale war aber Schluss: Der SC Bern erwies sich als eine Nummer zu groß.

Top zwei kommen weiter

Unterstellungen, wonach die Teams den internationalen Vergleich zwar als optimale Vorbereitung sehen, ihn aber spätestens mit Beginn der Meisterschaft mitunter als hinderliche (und teure) Doppelbelastung sehen, wischte Poss beiseite: "Das ist Quatsch. Wir haben viel investiert, um uns mit den Besten messen zu können. Unsere Spieler sind fit genug, der Kader ist groß, wir werden alles unternehmen, damit wir so lange wie möglich dabei sind."

Die Gruppenphase der CHL endet nach Hin- und Rückrunde am 11. Oktober. Die beiden Gruppenbesten steigen ins Achtelfinale auf. Das gelang in bisher drei Saisonen zwei österreichischen Teams: Dreimal schaffte es Salzburg, zweimal die Caps. Der ORF wird pro Spieltag eine Partie mit österreichischer Beteiligung live zeigen. (APA, red – 23.8. 2017)

Die Gruppen der EBEL-Vertreter:

Gruppe A:

Red Bull Salzburg, Banska Bystrica (SVK), Grizzlys Wolfsburg (GER), Tappara Tampere (FIN)

Gruppe C:

Vienna Capitals, Neman Grodno (BLR), JYP Jyväskylä (FIN), EV Zug (SUI)

Gruppe H:

KAC, Gap Rapaces (FRA), ZSC Lions Zürich (SUI), Frölunda Göteborg (SWE)