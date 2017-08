Arbeiter bei Sturz von Leiter in Wien schwer verletzt

55-Jähriger erlitt Schädel-Hirn-Trauma

Wien – Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Wien-Leopoldstadt am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Der 55-Jährige war von einer Leiter gestürzt. Er wurde mit einem Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht, sagte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung.

Die Berufsrettung wurde kurz vor 16.00 Uhr zu der Baustelle am Austria Campus im Nordbahnhofviertel gerufen. Der 55-Jährige war aus einer Höhe von knapp zwei Metern mit dem Kopf voran auf den Betonboden gefallen. Er zog sich dabei auch eine stark blutende Rissquetschwunde zu. Mehrere Rettungsteams versorgten den Mann notfallmedizinisch. (APA, 23.8.2017)