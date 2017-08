Kern und Macron wollen bei Gipfel in Salzburg über Zukunft der EU reden

Zusammenkunft auch mit den Regierungschefs von Tschechien und der Slowakei, Robert Fico und Bohuslav Sobotka, geplant

Salzburg – Der französische Präsident Emmanuel Macron trifft am Mittwochnachmittag in Salzburg mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zusammen. Beim Treffen in der Mozartstadt sind später auch Gespräche mit den Ministerpräsidenten von Tschechien und der Slowakei, Bohuslav Sobotka und Robert Fico, geplant. Um 15.00 ist eine Pressekonferenz geplant, die auch im Livestream übertragen wird.

Am Abend steht ein Festspiel-Konzert mit Daniel Barenboim auf dem Programm, dem auch Macrons Frau Brigitte beiwohnen wird.

Hoffen auf Fortschritt bei Entsenderichtlinie

Der sozialliberale Staats- und die drei sozialdemokratischen Regierungschefs sprechen in Salzburg über Lohn- und Sozialdumping sowie eine Reform der EU-Entsenderichtlinie. Debatten rund um diese Richtlinie, die es Unternehmen erlaubt, Arbeitnehmer zeitlich begrenzt in ein anderes EU-Mitgliedsland zu schicken, nahmen einen wichtigen Platz im französischen Präsidentschaftswahlkampf ein. Macron und Kern wollen erreichen, dass gleiche Arbeit am gleichen Ort auch gleich entlohnt wird, egal ob sie von einheimischen oder entsendeten Arbeitskräften verrichtet wird. Gegenwind für die Pläne kommt aus Osteuropa, wo man eine Diskriminierung auf dem europäischen Binnenmarkt befürchtet.

Die Zahl der Entsendungen steigt seit Jahren. Etwa zwei Millionen sind es jährlich nach EU-Angaben. Besonders das Baugewerbe ist betroffen.

Extrem unbefriedigend

Kern (SPÖ) erwartet sich vom Sozialgipfel mit Frankreich, Tschechien und der Slowakei am morgigen Mittwoch in Salzburg "einen Schritt vorwärts", die Reform der Entsenderichtlinie "endlich" abzuschließen. Es sei "extrem unbefriedigend", dass das Thema seit über einem Jahr "offen am Tisch" liege, kritisierte Kern am Dienstag nach dem Ministerrat vor Journalisten.

Bei dem Treffen am Mittwoch gehe es darum, "das gemeinsame europäische Projekt" zu stärken, so Kern, der auch die tschechischen und slowakischen Kollegen "stärker ins Boot" bekommen, einer Lösung zuzustimmen. Lohn- und Sozialdumping sei etwas, was insbesondere österreichische Klein- und Mittelbetriebe bedrohe, erklärte der Kanzler. Ziel sei es deshalb, klarzumachen, "dass wir hier Lösungen brauchen". Er sei auch "optimistisch", dass man einen Schritt in Richtung einer Lösung komme. (APA, 23.8.2017)