Deutscher Musical-Preis: Elf Nominierungen für Linzer Produktion

"In 80 Tagen um die Welt" darf sich in elf Sparten Hoffnungen auf den Sieg machen

Musical/Auszeichnung/Musiktheater/Österreich – – Volksopern-Produktion "Vivaldi – Die fünfte Jahreszeit" in fünf Kategorien mit von der Partie

Wien – Zwei österreichische Produktionen sind im Rennen um den Deutschen Musical-Theaterpreis 2017: Ganze elf Nominierungen konnte die Uraufführung von "In 80 Tagen um die Welt" des Landestheaters Linz einheimsen. Fünf Mal geht die Eigenproduktion "Vivaldi – Die fünfte Jahreszeit" der Volksoper Wien ins Rennen um die Auszeichnung.

Im September wählen dann die Mitglieder der Deutschen Musical Akademie und die Jury die Gewinner des 2014 erstmals verliehenen Preises. "In 80 Tagen um die Welt" kann dabei nicht nur auf den Titel als bestes Musical hoffen, auch ist Gisle Kverndokk im Rennen bei den besten Komponisten, wo auch Christian Kolonovits für "Vivaldi" nominiert ist.

Mit Daniela Dett und Alen Hodzovic ist "In 80 Tagen um die Welt" ebenfalls mit zwei Sängern in der Kategorie der Hauptdarsteller vertreten. Darüber hinaus darf sich die Linzer Produktion Hoffnungen in den Sparten Musikalisches Arrangement, Regie, Choreografie, Bühnenbild, Kostüm/Maske sowie bei den besten Nebendarstellerinnen (Karen Robertson) und Nebendarstellern (Rob Pelzer) machen.

Die Volksopern-Produktion "Vivaldi" indes darf auf den Titel des besten Darstellers für Drew Sarich hoffen. Daneben geht man noch beim Musikalischen Arrangement, dem Bühnenbild sowie Kostüm/Maske ins Finale. (APA, 23.8.2017)