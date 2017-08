Schwerverletzter bei Arbeitsunfall mit Nagel in Vorarlberg

Zweieinhalb Zentimeter tief in Kopf – Mit Notarzthubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen

Zwischenwasser – Bei einem Arbeitsunfall in Zwischenwasser (Bez. Feldkirch) hat sich am Dienstag ein Nagel zweieinhalb Zentimeter tief in den Kopf eines 33-jährigen Mannes gebohrt. Der Arbeiter baute laut Polizei einen Türstock ein, als ein Holzbrett mit herausstehendem Nagel herunterfiel und den Mann am Kopf traf. Ein Lehrling leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte.

Der Nagel wurde vom Notarzt aus dem Kopf des Mannes entfernt. Anschließend wurde der 33-Jährige mit dem Helikopter ins LKH Feldkirch geflogen. (APA, 23.8.2017)