Trump droht in Rede mit Ende für Nafta

"Persönlich glaube ich nicht, dass wir einen Deal machen können"

Phoenix– US-Präsident Donald Trump hat nach der ersten Verhandlungsrunde erneut damit gedroht, das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta zu kündigen. "Persönlich glaube ich nicht, dass wir einen Deal machen können", sagte Trump am Dienstag vor bei seinem Rundumschlag vor Anhängern in Phoenix, Arizona. "Ich denke, dass wir irgendwann zu dem Punkt kommen, an dem wir Nafta kündigen."

Eine erste Verhandlungsrunde war am Sonntag ohne Ergebnis geblieben. Die beteiligten Staaten USA, Kanada und Mexiko wollen sich alle drei Wochen zu weiteren Gesprächen treffen. Ziel ist es, bis Ende des Jahres eine Einigung zu erreichen. Experten haben das Tempo als sehr ambitioniert bezeichnet angesichts der Differenzen in zentralen Punkten und der sonst langwierigen Verhandlungen bei internationalen Handelsverträgen.

Handel vervierfacht

Seit dem Inkrafttreten von Nafta 1994 hat sich der Handel zwischen den USA, Kanada und Mexiko vervierfacht. Trump hat das Abkommen allerdings als eine Katastrophe bezeichnet, die den Arbeitern in den USA geschadet und viele Jobs gekostet habe. Er verweist auf das US-Handelsdefizit mit Mexiko, das derzeit 64 Milliarden Dollar jährlich betrage.

Zugleich erklärte Trump, er halte an seinen Plänen fest, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten. Er signalisierte, dafür auch einen harten Kampf um den Haushalt in Kauf nehmen zu wollen. "Selbst wenn wir einen Stillstand der Regierung haben, werden wir diese Mauer bauen", sagte Trump. "Das amerikanische Volk hat für eine Kontrolle der Einwanderung gestimmt. Wir werden diese Mauer bekommen." In den USA droht ab Herbst ein Regierungsstillstand, wenn es nicht gelingt, die Schuldengrenze anzuheben. In diesem Fall können Haushaltsmittel nicht mehr freigegeben werden. (Reuters, 23.8.2017)