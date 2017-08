42 Verletzte bei Zugsunglück in Indien

Zweites Zugsunglück im Bundesstaat Uttar Pradesh binnen weniger Tage

Neu-Delhi – Bei einem Bahnunfall im Nordindien sind am Mittwoch mindestens 42 Menschen verletzt worden. Ein Zug prallte im nördlichen Unionsstaat Uttar Pradesh gegen einen Lastwagen, wie die indische Bahngesellschaft mitteilte. Zwölf Waggons seien entgleist. Die meisten Passagiere kamen laut Polizei mit leichten Verletzungen davon.

Es ist das zweite Zugsunglück in Uttar Pradesh innerhalb weniger Tage. Am Samstag waren 23 Menschen ums Leben gekommen, als mehrere Wagen eines Schnellzugs entgleisten. Fast 160 weitere Insassen wurden verletzt.

Im November 2016 waren bei einem Zugsunglück in Uttar Pradesh 146 Menschen getötet worden. Die Bahn ist das wichtigste Fernverkehrsmittel in Indien. Das System ist jedoch veraltet und marode, oftmals fehlt es an den einfachsten Sicherheitsvorkehrungen. Laut einem Regierungsbericht aus dem Jahr 2012 sterben in Indien jedes Jahr 15.000 Menschen bei Zugsunglücken. (APA, 23.8.2017)