Online-Handel: Walmart und Google bilden Allianz gegen Amazon

Die beiden Konzerne wollen mit ihrem Service in Konkurrenz zu Amazon treten, Bestellungen sollen auch über Spracherkennung funktionieren

San Francisco / Bentonville – Der US-Supermarktriese Walmart, der größte Einzelhändler der Welt, hat sich entschlossen, mit dem Internetriesen Google eine Allianz zu bilden, um seine Produkte online zu verkaufen. Das gaben beide Unternehmen am Dienstagabend (Ortszeit) bekannt. Die Allianz soll eine Konkurrenz zu dem bisherigen Giganten im Internethandel, Amazon, darstellen.

"Ab Ende September werden wir mit Google zusammenarbeiten, um hunderttausende Artikel anzubieten, die man verbal-akustisch via Google Assistant bestellen kann", schrieb der für den Onlinehandel bei Walmart zuständige Manager Marc Lore in einem Blog-Eintrag.

Walmart-Produkte per Suchmaschine

So sollen in den USA über Google Express Produkte von Walmart angeboten werden. Kunden können ihren Walmart-Account mit Google verbinden, damit die Suchmaschine das bisherige Kaufverhalten der Konsumenten erkennen und für Einkäufe in der Zukunft einsetzen kann. Sagen Nutzer künftig etwa: "Okay Google, kauf Erdnussbutter!", werden ihnen Produkte angeboten, die sie bereits in der Vergangenheit gekauft haben, erläutert Google-Express-Generaldirektor Brian Elliott. (APA, red, 23.8.2017)