Sturm-Frauen mit 4:0-Auftaktsieg in Champions-League-Quali

Naschenweng mit je zwei Toren und zwei Assists gegen Moldaus Meister Matchwinnerin für Österreichs Vizemeister

Nikosia – Die Fußball-Frauen des SK Sturm Graz sind am Dienstagabend in Nikosia mit einem klaren 4:0-(0:0)-Sieg gegen Moldaus Meister Noroc Nimoreni in die Qualifikation zur Champions League gestartet. Apollon Limassol hatte schon zuvor einen souveränen 4:0-(3:0)-Auftakterfolg über NSA Sofia gefeiert. Sturm und das Gastgeber-Team liegen damit gleichauf an der Spitze der Gruppe 5.

Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der Österreichs Vizemeister bereits klar den Ton angegeben hatte, brach ÖFB-Teamspielerin Katharina Naschenweng mit ihrem Tor in der 60. Minute den Bann. Danach erhöhten die erst 16-jährige Jessica Frieser (66.) und Julia Kofler (70.) auf 3:0, ehe erneut Naschenweng (81.) den Endstand besorgte. Die 19-Jährige, die das zweite und dritte Tor aufgelegt hatte, war die überragende Spielerin der Partie.

Nächster Sturm-Gegner ist am Freitag (16.45 Uhr) der bulgarische Meister aus Sofia. Zum Abschluss geht es dann am Montag (17.00 Uhr) gegen den zyprischen Champion und damit den Hauptgegner um den Turniersieg.

Die Gruppensieger der zehn Quali-Turniere sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für die K.o.-Phase der besten 32 Teams, zu denen auch Österreichs Double-Gewinner SKN St. Pölten zählt. Zur Ermittlung des besten Gruppenzweiten wird das Spiel gegen den jeweiligen Gruppenletzten nicht gewertet.

Die Auslosung für das Sechzehntelfinale (Hinspiele am 4./5. Oktober, Rückspiele am 11./12. Oktober) findet am 1. September (13.30 Uhr) in Nyon statt, St. Pölten ist dabei nicht gesetzt. (APA, 22.8.2017)

Frauen-Champions-League-Quali, Auftaktspiele, Gruppe 5:

SK Sturm Graz – Noroc Nimoreni (MDA) 4:0 (0:0). Tore: Naschenweng (60., 81.), Frieser (66.), Kofler (70.);

Apollon Limassol – NSA Sofia 4:0 (3:0).

Nächste Spiele am Freitag:

NSA Sofia – Sturm Graz (16.45 Uhr)

Apollon Limassol – Noroc Nimoreni