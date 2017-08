Einspruch abgelehnt: Ronaldo bleibt gesperrt

Spanisches Sportgericht: Fünf-Spiele-Sperre bleibt aufrecht

Madrid – Das spanische Sportgericht hat am Dienstag den Einspruch von Real Madrid gegen die Fünf-Spiele-Sperre von Ronaldo zurückgewiesen. Der Weltfußballer muss damit noch drei weitere Matches pausieren, nachdem er bereits beim 2:0-Heimsieg im Supercup-Rückspiel am Mittwoch gegen den FC Barcelona und am Sonntag beim 3:0-Auswärtssieg des spanischen Meisters über Deportivo La Coruna gefehlt hatte.

Ronaldo hatte beim 3:1-Hinspielsieg von Real im spanischen Supercup am 13. August in Barcelona die Gelb-Rote Karte gesehen und anschließend den Schiedsrichter geschubst. Wegen dieser Attacke auf den Referee sprach die spanische Liga eine Sperre von fünf Spielen gegen den Portugiesen aus.

Mais uma decisão incompreensível. Injustiças que nunca me derrubarão. E como sempre voltarei mais forte. Obrigado aos que me têm apoiado. pic.twitter.com/O7Et9A8Edp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 22, 2017

Ronaldo kommentierte das letztinstanzliche Urteil via Twitter als "eine weitere unverständliche Entscheidung" und sprach von "Ungerechtigkeit". "Aber wie immer werde ich stärker zurückkommen", kündigte der 32-Jährige an. (APA/AFP, 22.8.2017)