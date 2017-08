US-Open-Quali: Erstrunden-Aus für Ofner

Dreisatzniederlage gegen Australier Akira Santillan in New York

New York – Der Steirer Sebastian Ofner ist bereits in der ersten Qualifikationsrunde der US Open ausgeschieden. Der Wimbledon-Sensationsmann unterlag dem Australier Akira Santillan am Dienstag in drei Sätzen. Der als Nummer 23 gereihte Kitzbühel-Halbfinalist musste sich dem ungesetzten Rechtshänder 6:3, 3:6, 4:6 beugen.

Am späteren Abend war auch noch Barbara Haas im Erstrundeneinsatz. Gerald Melzer spielt erst am Mittwoch. (APA, 22.8.2017)