US-Open-Quali: Haas weiter, Aus für Ofner

Österreichs Nummer eins siegt in zwei Sätzen – Dreisatzniederlage des Steirers gegen Australier Akira Santillan

New York – Der Steirer Sebastian Ofner ist bereits in der ersten Qualifikationsrunde der US Open ausgeschieden. Der Wimbledon-Sensationsmann unterlag dem Australier Akira Santillan am Dienstag in drei Sätzen. Der als Nummer 23 gereihte Kitzbühel-Halbfinalist musste sich dem ungesetzten Rechtshänder 6:3, 3:6, 4:6 beugen. Ofner hatte in Satz drei bei 4:3 Breakbälle. Er fabrizierte zehn Doppelfehler, bei 13 Breakchancen gegen sich hatte er dreimal das Nachsehen.

Barbara Haas hingegen ist eine Runde weiter. Österreichs Nummer eins setzte sich in der Nacht auf Mittwoch mit 6:0,7:5 gegen die Tschechin Tereza Smitkova durch.

Im Haas-Match war der erste Satz trotz des klaren Ergebnisses einigermaßen umkämpft, dauerte 31 Minuten. Im zweiten Durchgang fighteten die Spielerinnen 65 Minuten bis zum verwerteten Matchball.

Größter Unterschied im ersten Duell der beiden war der Aufschlag. Die Oberösterreicherin konnte gegen die anfällige Smitkova vor allem als Rückschlägerin Druck machen. Sie erarbeitete sich nicht weniger als 16 Breakchancen, von denen sie sechs verwertete. Da half ihrer Gegnerin deren perfekte Ausbeute von zwei Breaks bei zwei Chancen nichts.

Während Haas in der Weltrangliste als 154. um 61 Plätze vor der 22-Jährigen aus Hradec Kralove liegt, rangiert ihre nächste Kontrahentin um 23 Ränge vor ihr. Die 20-jährige Kroatin Jana Fett ist in der Ausscheidung als Nummer 20 gesetzt.

Gerald Melzer bestreitet seine Auftakt-Partie gegen den Südkoreaner Lee Duckhee in der Nacht auf Donnerstag (MESZ). Fix im Hauptbewerb stehen Dominic Thiem und per "protected ranking" Andreas Haider-Maurer. (APA, red – 23.8.2017)