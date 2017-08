Forscher stellen aus Styropor Diamanten her (aber nur sehr kleine)

Dresden/Wien – Ein Regen aus Diamanten klingt mehr nach Poesie als nach Wissenschaft. Doch Planetenforscher sind sich mittlerweile ziemlich sicher, dass in den Planeten Neptun und Uranus die chemischen und physikalischen Voraussetzungen dafür gegeben sind.

Die beiden Himmelskörper, die etwa 14- bzw. 17-mal massereicher sind als die Erde, bestehen aus einer dichten, gasförmigen Wasserstoff-Methan-Hülle, die durch Kompression in eine "Kruste" aus Wasserstoff und Helium übergeht. Darunter folgt der etwas dickere Mantel, der im Fall des Uranus aus Wasser, Methan und Ammoniak besteht und vermutlich die Konsistenz von Eis hat.

Hier gibt es aber noch etwas Besonderes: Aufgrund des enormen Drucks und der hohen Temperaturen dürften dort aus den Kohlenwasserstoffen Diamanten entstehen, die es nach unten "regnet".

illustration: slac / greg stewart

Die Theorie: In Planeten wie dem Uranus gibt es so hohe Temperaturen und einen so hohen Druck, dass dort aus Kohlenwasserstoffen riesige Diamanten entstehen dürften, die in den Planetenkern absinken.