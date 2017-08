Dudamel-Tournee nach Kritik an Maduro abgesagt

Stardirigent warnte in spanischer Zeitung vor Entwicklungen in seiner Heimat

Caracas – Nach seiner Kritik an Staatschef Nicolas Maduro hat Venezuelas Regierung eine für September geplante Tour des Stardirigenten Gustavo Dudamel mit dem nationalen Jugendorchester gestrichen. "Herzzerreißende Absage unserer viertägigen Tour durch vier US-Städte", schrieb der 36 Jahre alte Dudamel am Montag auf Twitter.

Der gefeierte Musiker und frühere Regierungsanhänger hatte sich in den vergangenen Tagen wiederholt mit Maduro angelegt. Kritiker werfen dem Staatschef vor, durch die Wahl einer umstrittenen Verfassungsgebenden Versammlung und die Entmachtung des Parlaments die Errichtung einer sozialistischen Diktatur in dem Land mit den größten Ölreserven der Welt voranzutreiben.

Dudamel, der unter anderem das Philharmonieorchester von Los Angeles dirigiert, hatte in einem Gastbeitrag für die spanische Zeitung "El Pais" vor der Entwicklung in seinem Heimatland gewarnt. Als einer der bekanntesten Venezolaner hat Dudamels Stimme Gewicht. Am Freitag hatte Maduro erstmals auch den Stardirigenten direkt angegriffen. (APA, 22.8.2017)