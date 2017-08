Kroatischer Funktionär Zdravko Mamic bei Attentat verletzt

Der umstrittene Funktionär von Dinamo Zagreb wurde bei einem Attentat von einer Kugel in den Unterschenkel getroffen

Zagreb – Zdravko Mamic, einer der prominentesten Fußballfunktionäre in Kroatien, ist bei einem Attentat verletzt worden. Auf den 58-Jährigen seien am Dienstag bei der Stadt Tomislavgrad in Bosnien-Herzegowina mehrere Schüsse abgegeben worden, berichteten die Medien in Zagreb und Sarajevo. Er sei von einer Kugel am Unterschenkel verletzt und ins örtliche Krankenhaus gebracht worden, schilderten Augenzeugen.

Lebensgefahr bestehe nicht, teilten die Ärzte mit. Mamic war viele Jahre Präsident von Dinamo Zagreb und ist auch heute noch dort der bestimmende Funktionär. Bei dem Attentat soll er sich im Kreise seiner Familie befunden haben, die mit einem Gottesdienst jedes Jahr an den verstorbenen Vater erinnert. Sein Verein Dinamo verurteilte den Anschlag scharf. "Wir schämen uns, in einer solchen Gesellschaft zu leben", heißt auf der Homepage des Clubs.

Mamic ist einer der umstrittensten und einflussreichsten Sportfunktionäre. Zur Zeit läuft im ostkroatischen Osijek gegen ihn ein Betrugsverfahren. Er soll bei Spielerverkäufen ins Ausland seinen Verein um Millionensummen betrogen und keine Steuern gezahlt haben. (APA, 22.8.2017)