Die 66-Jährige sang während der Sonnenfinsternis "Total Eclipse of the Heart" auf einem Kreuzfahrtschiff

Kurz vor dem in weiten Teilen der USA sichtbaren Naturschauspiel am vergangenen Montag sang Bonnie Tyler auf dem Schiff "Oasis of the Seas" des Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean International einen ihrer größten Hits. Hier ist das Video.