Mit Auto, Boot und Flugzeug: "The Crew 2" startet im März

Das Open-World-Rennspiel erweitert den Rennstall

Ubisofts Open-World-Rennspiel erhält im Rahmen der Gamescom ein Veröffentlichungsdatum: An 16. März 2018 wird "The Crew 2" im Handel erhältlich sein. Die ausgewählten Plattformen sind PC, PS4 und PS4 Pro sowie Xbox One und Xbox One X. Dies lässt darauf schließen, dass die stärkeren Konsolen von Sony und Microsoft eine verbesserte Version erhalten. Diverse Editionen mit Vorbesteller dürfen bei einem Ubisoft ebenfalls nicht fehlen. Spieler haben noch die Chance, sich für einen Beta-Zugang zu registrieren. Das Anmeldeformular gibt es auf der offiziellen Seite.

Neue Features

In "The Crew 2" können Spieler mit einem fahrbaren Untersatz durch die offene Spielwelt der USA cruisen und allerlei Stunts ausführen und Rennen veranstalten. Mit dem Fast-Fav-Feature gibt es zum ersten Mal die Option, nahtlos das Fahrzeug zu wechseln. So kann man quasi "on-the-fly" von einem Auto zu einem Boot und dann zu einem Flugzeug springen, ohne durch irgendwelche Menüs zu navigieren.

Außerdem gibt es vier verschiedene Motorsport-Herausforderungen: Street-Racing, Off-Road, Pro-Racing und Freestyle. Zu den bereits angekündigten Disziplinen Street-Racing, Powerboat-Racing, Aerobatics, Jetsprint und Rally-Raid werden diese Woche noch drei weitere Disziplinen auf der Gamescom vorgestellt.

Mittels LIVE-Replay können besondere Momente festgehalten werden, um sie dann mit Freunden oder der Community zu teilen. Die Funktion nimmt automatisch jedes Kunststück auf und schneidet dies zu einem Videoclip zusammen.

ubisoft "The Crew 2" Gameplay-Trailer

Vorbesteller-Editionen

Ubisoft hat in der Pressemitteilung die Vorbesteller-Editionen von "The Crew 2" vorgestellt. Wer das Spiel vorbestellt (59,99 Euro), erhält vorab Zugang zum "The Legendary Motor"-Paket, der zwei Fahrzeuge enthält:

2016er Mercedes-AMG C 63 Touring Car

2017er Harley Davidson Iron 883

Vorbesteller der Deluxe Edition (69,99 Euro) erhalten neben dem vorhin erwähnten Paket zusätzlich noch das "The Motorsport Deluxe"-Paket. Der Inhalt besteht aus:

2017er Ford F-150 Raptor Race Truck

2008er Abarth 500 Monster Truck Edition

Pilatus PC-21 Kunstflugzeug

Drei einzigartige Rennfahrer-Outfits

Die physische Deluxe Edition wird zudem eine Karte der U.S.A. aus dem Spiel sowie ein Set an "The Crew"-Familien-Stickern beinhalten.

Durch die Vorbestellung der "The Crew 2" Gold Edition (89,99 Euro) erhalten Spieler drei Tage früher, am 13. März 2018, Zugang zum Spiel. Die Gold Edition wird ausschließlich in digitalen Stores erhältlich sein und beinhaltet:

Den Season Pass

"The Legendary Motor"-Paket

"The Motorsport Deluxe"-Paket

Wer vorab Fahrzeuge für den neuen Ableger freischalten will, kann in "The Crew" bereits eine Reihe von monatlichen Herausforderungen abschließen. Dadurch können bis zu 18 fahrbare Untersätze im Nachfolger verfügbar gemacht werden. (red, 23.8.2017)