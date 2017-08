Bodenoffensive: Irakische Kräfte drangen in IS-Bastion in Tal Afar ein

Ein Viertel der umkämpften Stadt ist erobert

Tal Afar – Zwei Tage nach Beginn einer Bodenoffensive auf die IS-Bastion Tal Afar sind irakische Regierungskräfte nach eigenen Angaben erstmals auf das Stadtgebiet vorgedrungen. Einheiten der Polizei und schiitische Milizen hätten das Viertel Al-Jazeera eingenommen, hieß es am Freitag aus Armeekreisen.

Die Anti-Terrorkräfte der irakischen Armee erklärten zudem, sie seien von Westen her bis in den Stadtteil Al-Kifah vorgedrungen.

Tal Afar ist eine der letzten Bastionen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak. Die Stadt liegt rund 70 Kilometer westlich der früheren IS-Hochburg Mosul, die die irakische Regierung im Juli für vollständig befreit erklärt hatte. US-Truppen unterstützen den Angriff auf Tal Afar mit Artillerie.

Besuch von Mattis

US-Verteidigungsminister Jattis Mattis ist inzwischen am Dienstag zu einem unangekündigten Besuch in Bagdad eingetroffen. Mattis erklärte, er wolle der Regierung in Bagdad seine Unterstützung im Kampf gegen den IS bekunden. Der US-Verteidigungsminister will unter anderem den irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi und Kurdenführer Massoud Barzani treffen. (APA, dpa, 22.8.2017)