Burgenland: 141 Beschwerden zu Wählerverzeichnissen

Landesverwaltungsgericht hob 66 Bescheide von Gemeindewahlkommissionen auf



Eisenstadt – Vor der Kommunalwahl am 1. Oktober im Burgenland hatte das Landesverwaltungsgericht (LVwG) in Eisenstadt über 141 Beschwerden betreffend die Wählerverzeichnisse zu entscheiden. In 63 Fällen wurden Streichungen von Personen bestätigt bzw. die Aufnahme ins Verzeichnis abgelehnt, teilte das LVwG auf seiner Homepage mit. Bei zwölf Personen verfügte das Gericht eine Aufnahme ins Wählerverzeichnis.

Weiters wurden 66 von Gemeindewahlbehörden erlassene Bescheide aufgehoben. Die Gemeindewahlbehörden müssen in diesen Fällen ermitteln und neue Bescheide erlassen, erläuterte der Präsident des Landesverwaltungsgerichts, Manfred Grauszer, auf APA-Anfrage. Entschieden wurde unter anderem über eine Beschwerde der SPÖ in Sieggraben (Bezirk Mattersburg), wonach kurz vor dem Stichtag 13 ungarische Arbeiter ins Wählerverzeichnis aufgenommen wurden, die in einem 100 Quadratmeter großen Haus wohnen sollen, das dem örtlichen ÖVP-Obmann gehören soll.

Hier entschied das Gericht ebenso wie bei sieben weiteren Personen, dass die Betreffenden aus dem Wählerverzeichnis zu streichen sind, bestätigte Grauszer einen Bericht des ORF Burgenland.

Pefekte Akten

Die Qualität, mit der die Gemeindewahlbehörden bei der Bescheiderstellung arbeiten, sei sehr differenziert zu betrachten: Manche würden perfekte Akten vorlegen, wo alles sorgfältig protokolliert sei. Diese Bescheide seien "mustergültig", sagte Grauszer. Im schlimmsten Fall hingegen seien Bescheide nicht begründet und es sei daher für das Gericht auch nicht nachvollziehbar, wie man zu dem Ergebnis komme. Die Bearbeitung der 141 Beschwerden habe für das LVwG einen großen Arbeitsanfall bedeutet. Dennoch seien alle Fälle in der gesetzlichen Frist von elf Tagen erledigt worden. (APA, 22.8.2017)