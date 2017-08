Barcelona soll Naby Keita auf dem Wunschzettel haben

Der ehemalige Salzburg-Kicker soll laut spanischen Medien im Visier von Barcelona sein

Barcelona/Leipzig – Der spanische Fußball-Renommierklub FC Barcelona streckt seine Fühler nach Naby Keita vom deutschen Vizemeister RB Leipzig und dem deutschen Nationalspieler Leon Goretzka von Schalke 04 aus. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

Aufgrund der schleppenden Transfer-Verhandlungen mit Borussia Dortmund wegen Ousmane Dembélé und dem FC Liverpool wegen Philippe Coutinho haben die Katalanen laut Medien-Informationen neue Spieler ins Visier genommen.

Barcelonas Sportdirektor Robert Fernandez und sein Assistent Urbano Ortega sollen am vergangenen Samstag in der Veltins-Arena von Gelsenkirchen gewesen sein, um Goretzka und Keita im direkten Duell in Augenschein zu nehmen. Beide Spieler sind erst 22 Jahre alt. Für Dembélé und Coutinho werden jeweils Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich aufgerufen.

Schalke hatte aber immer wieder betont, Goretzka in dieser Spielzeit unter keinen Umständen abzugeben wird. Sein Vertrag bei den Königsblauen läuft allerdings 2018 aus. Für Keita hatte schon der FC Liverpool, Klub von Teammanager Jürgen Klopp, im Sommer umgerechnet 75 Millionen Euro geboten. RB-Sportdirektor Ralf Rangnick gab allerdings unmissverständlich bekannt, dass der Kicker aus Guinea in dieser Saison nicht wechseln werde. Er steht noch bis 2020 bei den Roten Bullen unter Vertrag. (sid, 22.8.2017)