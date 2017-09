"Far Cry 5" lässt Traktor fahren, fischen und in Dogfights fliegen

Neue Gameplay-Demo zeigt Aktivitäten in Hope County

Ubisoft hat einen neuen Demomitschnitt zum Open-World-Shooter "Far Cry 5" veröffentlicht, die Einblicke in die verschiedensten Aktivitäten gibt, die auf Spieler warten. Es handelt sich dabei zwar im die gleiche Demo, die bereits bei der vergangenen E3 gezeigt wurde, allerdings wurden unterschiedliche Herangehensweisen und Nebenbeschäftigungen zur Schau gestellt.

ubisoft us Die neue Demo zu "Far Cry 5".

Wenig zimperlich

So kann man in dem von einer christlichen, rechtsradikalen Sekte beherrschten Hope County nicht nur schießwütige Widersacher über den Haufen ballern, sondern diese auch mit dem Traktor planieren oder mit dem Flugzeug aus der Luft unter Beschuss nehmen. Weniger brutal – zumindest aus menschlicher Sicht – geht es beim Fischen zur Sache. Auch kann man dem Treiben der Natur zusehen und hungrige Wölfe mit dem eigenen Hund Boomer verscheuchen.

Erscheinen soll "Far Cry 5" am 27. Februar und wird für Windows-PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. (red, 7.9.2017)