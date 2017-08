A4-Flüchtlingsdrama: "Sie haben uns wie Vieh transportiert"

Zeugen: Bandenboss "kleiner Afghane" war brutal und hätte Angst geschürt

Kecskemet – In dem in Kecskemet in Ungarn fortgesetzten Prozess gegen eine Schlepperbande wurde der Hauptangeklagte von den Zeugen massiv belastet. Sie bezeichneten ihn als "kleinen Afghanen", der brutal war und Angst geschürt hätte. "Sie haben uns wie Vieh transportiert", berichtete ein Iraker in seiner Zeugenaussage, die von Richter Janos Jadi am Dienstag vorgelesen wurde.

Der Mann erzählte von unmenschlichen Bedingungen für die Flüchtlinge bei den Transporten. Es habe keine Luft gegeben, keinen Platz und keine Haltegriffe. Die Flüchtlinge hätten in ihrer Not geklopft, doch niemand habe reagiert. (APA, 22.8.2017)