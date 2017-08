Wann bekommt mein Smartphone Android 8.0 "Oreo"?

Der aktuelle Stand zur Update-Versorgung – Google-User kommen als erstes an die Reihe, andere Hersteller lassen sich oftmals Zeit

Gerade erst hat Google mit Android 8.0 "Oreo" eine neuen Generation seines Betriebssystems vorgestellt, da drängt sich für viele User vor allem eine Frage auf: Wann wird mein Smartphone die neue Version erhalten? Immerhin bringt diese zahlreiche strukturelle Verbesserungen, von denen alle Smartphones profitieren sollten – unabhängig davon, welche Veränderungen der jeweilige Hardwarehersteller an der Oberfläche vornimmt. Insofern soll im Folgenden eine Übersicht geboten werden, welche Smartphones und Tablets die neue Version schlussendlich erhalten wird. Wie immer ist so ein Service Stückwerk, entsprechend soll der Artikel auch laufend aktualisiert werden. Falls wir etwas übersehen, freuen wir uns natürlich über Hinweise der Leser und Leserinnen über neue Informationen via Posting im Forum oder auch per E-Mail.

Google

Wie immer starten alle Update-Runden direkt bei Google, sind die Geräte des Android-Herstellers doch seit Jahren kontinuierlich die ersten, die neue Softwareversionen erhalten. Laut Google soll Android 8 in den kommenden Wochen nach und nach an die folgenden Geräte ausgeliefert werden

Pixel

Pixel XL

Pixel C

Nexus 6P

Nexus 5X

Nexus Player

Das knapp drei Jahre alte Smartphone Nexus 6 sowie das Tablet Nexus 9 werden hingegen bis zu seinem offiziellen Support-Ende nur mehr Sicherheitsaktualisierungen erhalten. Für alle, die nicht warten wollen, bis das Update bei ihrem Gerät ankommt, gibt es einen kleinen Trick: Nach der Anmeldung für das Android-Beta-Programm wird derzeit das Update auf die finale Version von Android 8 schon jetzt umgehend geliefert. Wer danach keine folgenden Testversionen erhalten will, sollte allerdings nicht vergessen, sich in den kommenden Wochen wieder aus der Beta zu verabschieden.

Alternativ dazu hat Google auch bereits passende Factory Images für seine Geräte veröffentlicht. Im Gegensatz zur oben genannten Option über das Beta-Programm gehen beim Einspielen von Factory Images üblicherweise aber Daten verloren (so nicht vorher schon der Bootloader entsperrt war, um genau zu sein).

Samsung

Der Smartphone-Primus ist bekannt dafür, dass er sich gerne mal etwas länger Zeit lässt, um neue Android-Generationen auf seine bestehenden Geräte zu bringen. Zuletzt war denn auch wieder zu hören, dass es noch bis Februar 2018 dauern könnte, bis das Galaxy S8 mit "Oreo" versorgt wird. Einen kleinen Hoffnungsschimmer birgt allerdings die offizielle Ankündigung von Android 8.0, in der Samsung explizit als einer jener Hersteller genannt wird, die noch vor Ende des Jahres die neue Softwaregeneration auf zumindest einem ihrer Geräte ausliefern wollen. Offiziell hat sich Samsung bisher noch nicht zu seinen Update-Plänen geäußert, es ist aber davon auszugehen, dass zumindest die folgenden Geräte die neue Version erhalten werden:

Galaxy S8 / S8+

Galaxy S7 / S7 Edge

Galaxy Note 8

Galaxy Note 7

Nokia

Das mittlerweile hinter der Marke Nokia stehende Unternehmen HMD Global gehört zu jenen, die auf ein möglichst unverändertes Android setzen. Diesen Umstand will man nicht zuletzt dafür nutzen, um flotter als andere entsprechende Updates zu liefern. Einen konkreten Zeitrahmen nennt man derzeit allerdings noch nicht, es soll aber die gesamte Produktpalette des finnischen Unternehmens auf Android 8 aktualisiert werden. Das wären dann also:

Nokia 3

Nokia 5

Nokia 6

Nokia 8

Lenovo / Motorola

Als Motorola noch im Besitz von Google stand, hatte es sich den Ruf erarbeitet, besonders rasch auf neue Android-Generationen zu aktualisieren. Seit der Übernahme durch Lenovo hat sich diese Situation jedoch merklich verschlechtert. Nun gelobt der chinesische Hardwarehersteller allerdings wieder Besserung, und will auch bei der unter der Marke Lenovo verkauften Smartphones künftig auf "Stock Android" setzen. Einen konkreten Zeitplan gibt es hier aber noch nicht.

Essential

Mit besonders flotten Updates wirbt man auch bei Essential, dem neuen Unternehmen von Android-Gründer Andy Rubin. Entsprechend sollte auch der Smartphone-Erstling PH-1 recht bald Android 8 erhalten, einem Zeitrahmen hat man sich dabei aber noch nicht verschrieben.

OnePlus

Bereits vor einigen Monaten hat sich OnePlus zu den Update-Plänen bezüglich Android Oreo geäußert. Entsprechend sollen

OnePlus 3

OnePlus 3T

OnePlus 5

auf die neue Betriebssystemgeneration aktualisiert werden. Ältere OnePlus-Smartphones werden das Update hingegen aller Voraussicht nach nicht mehr erhalten sein. Wann es für die erwähnten Devices soweit sein wird, ist derzeit ebenfalls noch unklar.

Sony



Der japanische Hardwarehersteller gehört zu jenen, die relativ eng mit Google zusammenarbeiten, so wurde etwa das neuen Theme-System in Android 8 ursprünglich von Sony entwickelt. In sonderlich schnelle Updates hat diese Kooperation bisher aber nicht gemündet, auch eine offizielle Liste an Geräten, die Android 8 erhalten sollen, gibt es bislang noch nicht. Ein japanisches Blog zählt aber mit dem Verweis auf angebliche Insider-Informationen jene Devices auf:

Xperia L1

Xperia X

Xperia X Compact

Xperia X Performance

Xperia XA1

Xperia XA1 Ultra

Xperia XZ

Xperia XZ Premium

Xperia XZs

LG

Gerne schmückt sich LG mit der Behauptung, dass man besonders flott neue Android-Generationen auf die eigenen Geräte bringt. Meist handelt es sich dabei aber um nicht viel mehr als Publicity-Stunts, bei denen ein erster Test-Build für ein einzelnes Land veröffentlicht wird, während sich die breite Masse der LG-User deutlich länger gedulden muss. Offizielle Informationen bezüglich Android 8 gibt es von LG noch nicht, es ist aber davon auszugehen, dass zumindest die aktuellen Top-Smartphones des Unternehmens auf die neue Softwaregeneration aktualisiert werden – also allen voran das LG G6 und das erst vor der Vorstellung stehende V30.

Huawei

Der chinesische Hardwarehersteller Huawei mag sich gerade anschicken, Apple als Nummer 2 am Smartphone-Markt abzulösen, für eine rasche Update-Versorgung ist das Unternehmen bisher aber nicht gerade bekannt. Offizielle Pläne in Hinblick auf Android 8 hat man ebenfalls noch nicht kommuniziert. Zumindest ist aber schon vor einigen Monaten ein früher Android-O-Build für das Mate 9 kursiert – mit einem Update für dieses Smartphone ist also sicher zu rechnen.

ASUS

Gute Nachrichten gibt es für ASUS-Kunden: Das Unternehmen hat vor kurzem versprochen die gesamte Zenfone 3 und Zenfone 4-Reihen auf Android 8 zu aktualisieren – und dabei auch gleich die eigenen Softwareeingriffe zu reduzieren. Konkret wären das dann also:

Zenfone 3

Zenfone 3 Deluxe

Zenfone 3 Laser

Zenfone 3 Max

Zenfone 3 Zoom S

Zenfone 4

Der Upgradezyklus soll dabei bis zum Ende des ersten Halbjahres 2018 abgeschlossen werden.

HTC

HTC gehört zu den traditionsreichsten Unternehmen im Android-Umfeld aber auch zu jenen, die noch vor nicht allzu langer Zeit über den hohen Aufwand für Updates geklagt haben. Fix sollen die folgenden Geräte Android 8 erhalten, wie das Unternehmen mittlerweile bestätigt.

HTC U11

HTC Ultra

HTC 10

Details und Informationen über etwaige Updates für andere Geräte sollen zu einen späteren Zeitpunkt folgen.

Blackberry

In Hinblick auf Sicherheitsaktualisierungen hat sich Blackberry als ein zuverlässiger Hersteller erwiesen, bei Major Updates lässt man sich hingegen gerne mal etwas Zeit. Gegenüber Techcrunch bestätigt ein Unternehmenssprecher lediglich, dass das Keyone ein Upgrade erhalten wird, wann es soweit sein wird, lässt man aber offen.

Disclaimer

Wie immer gilt bei all diesen Informationen, dass sie vorläufig sind, es also zu Verzögerungen kommen kann, oder angekündigte Updates wieder ganz abgesagt werden. Zudem bedeutet die Verfügbarkeit der neuen Version für ein Gerät auch nicht automatisch, dass sie bei allen Usern ankommt. Immerhin haben hier zum Teil auch die Netzbetreiber ein Wort mitzureden, was erfahrungsgemäß zu längeren Verzögerungen führen kann. (Andreas Proschofsky, 24.8.2017)