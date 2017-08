Kung-Fu-Rollenspiel "Biomutant" angekündigt

Als Mutant mit Martial-Arts-Kampftechniken die postapokalyptische Welt erkunden

THQ Nordic hat ein postapokalyptisches Kung-Fu-Rollenspiel angekündigt: In "Biomutant" schlüpfen Spieler in die Rolle eines kleinen Mutanten und erkunden die offene Spielwelt. Mit Hilfe eines eigenen Martial-Arts-Kampfsystems sowie diversen Waffen und Mutationsaktionen ist der pelzige Held gegen die Tücken der mythischen Welt gewappnet. Auf der Gamescom 2017, die diese Woche stattfindet, kann das neue Abenteuer von THQ Nordic angespielt werden. Das Spiel erscheint 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Lebendige Fabelwelt, die erkundet werden will

In "Biomutant" werden allerhand Kreaturen zu finden sein. Unterschiedliche Fraktionen werden ebenfalls in der Spielwelt vertreten sein. Außerdem können Spieler mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln die Umgebung durchforsten: dazu zählen der Mech-Suit, ein Paragleiter, ein Heißluftballon, Reittiere, Jetskis und mehr.

Das Martial-Arts-Kampfsystem soll maximale Bewegungsfreiheit bieten. In der Third-Person-Perspektive können so Nah- und Fernkampfwaffen mit den Kräften der Mutationen kombiniert werden. Dadurch dürften sich die einzelnen Auseinandersetzungen voneinander unterscheiden, je nach Herangehensweise.

Waffen und Ausrüstung

Waffen können in einem Crafting-System relativ frei hergestellt werden: So sind Ein- und Zweihandwaffen auswählbar sowie die Gattung des Todesinstruments. Ob Schwert oder Hammer – "Biomutant" sollte für jeden Typus etwas zu bieten haben.

Rollenspiel-typisch kann auch die Kleidung angepasst werden. Dadurch können Spieler den Mutanten je nach Belieben ausrüsten und farblich auf den eigenen Geschmack abstimmen.

ign "Biomutant" Gameplay auf der Gamescom

Story

"Biomutant" ist ein Singleplayer-Spiel und beinhaltet neben der offenen Welt auch eine Geschichte. Der Baum des Lebens ist vergiftet und eine Plage breitet sich aus. Als Held des Abenteuers liegt es am Spieler, die Ordnung wieder herzustellen.

In einem Gameplay-Trailer können die Grafik und verschiedene bereits erwähnte Elemente begutachtet werden. (ke, 24.8.2017)