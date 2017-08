Österreichische Kabarettpreise für Resetarits und Sargnagel

Auch Flüsterzweieck und Blözinger unter den Gewinnern

Wien – Am Dienstagvormittag wurden die Gewinner des Österreichischen Kabarettpreises in vier von fünf Kategorien bekanntgegeben.

Der diesjährige Hauptpreis (5001 Euro) geht an den Kabarettisten und Schauspieler Lukas Resetarits, der undotierte Sonderpreis an die Autorin Stefanie Sargnagel. Jüngst ist deren drittes Buch "Statusmeldungen" erschienen.

Den Preis für das beste Kabarettprogramm des Jahres erhält das seit 2004 bestehende Wiener Duo Blözinger – zusammengesetzt aus Robert Blöchl und Roland Penzinger – für "bis morgen", worin Blözinger das Altwerden umkreisen. 2013 hatten sie den Programm-/Förderpreis erhalten. Der Förderpreis geht heuer an das Duo Flüsterzweieck, das aktuell mit "Stabile Eskalation" tourt. Es ist das vierte Programm der Grazerinnen Ulrike Haidacher und Antonia Stabinger.

Publikumsvoting

Seit 1999 wird der Österreichische Kabarettpreis jährlich vergeben, seit 2016 als Publikumspreis auch in der Kategorie TV. Aus 13 Fernsehcomedy-Formaten von "Wir sind Kaiser" und "Willkommen Österreich" (beide ORF) über "Vurschrift is Vurschrift" und "Sehr witzig" (beide Puls 4), "Manieren statt blamieren" (ATV) bis "Homo Austriacus" (Servus TV) kann ab sofort bis 6. November online abgestimmt werden. Die Verleihungsgala für alle Preise findet am 20. November statt. (wurm, 22.8.2017)