Cyberpunk-Shooter "Ruiner" erscheint Ende September

Polnischer Entwickler Reikon besteht aus früheren "Witcher"- und "Dead Island"-Entwicklern

Der polnische Entwickler Reikon hat das Erscheinungsdatum seines düsteren Cyberpunk-Games namens "Ruiner" angekündigt. Der isometrische Shooter erscheint am 26. September für PC, PS4 und Xbox One. Reikon wurde 2014 von ehemaligen Entwicklern von "Witcher", "Dead Island" und "Dying Light" gegründet, wobei kurze Zeit später das erste Konzept für "Ruiner" erschien. In einem Gameplay-Trailer ist nun erstmals die brutale Spielwelt zu sehen.

playstation Trailer zu "Ruiner"

Stimmige Atmosphäre

Der Entwickler selbst nennt die Umwelt von "Ruiner" anti-utopisch und brutal. Dunkle Gassen, flottes Gameplay und coole Musik bilden eine stimmige Atmosphäre und spiegeln das Cyberpunk-Genre gelungen wider. Es steht eine Großzahl an Nah- sowie Fernkampfwaffen zur Verfügung. Mit der Fähigkeit namens Dash können Distanzen zum Gegner sofort überwunden werden, um so taktisch und gezielt Angriffe auszuführen. Mittels Multi-Dash können somit ganze Kampfsequenzen choreografiert werden. Waffenupgrades und Fähigkeiten (z.B. Zeit verlangsamen) stehen den Spielern ebenfalls zur Verfügung. (ke, 23.8.2017)