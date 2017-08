ÖFB-Teamkader erstmals mit Moritz Bauer und Maximilian Wöber

Teamchef Koller hat für die WM-Qualifikationsspiele gegen Wales und Georgien 23 Spieler nominiert

Wien – Im Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele in Wales (2. September, 20.45 Uhr MESZ, Cardiff City Stadium) und gegen Georgien (5. September, 20.45 Uhr, Ernst-Happel-Stadion) scheinen zwei Neulinge auf. Es handelt sich dabei um die Verteidiger Moritz Bauer und Maximilian Wöber. Der gebürtige Schweizer Bauer spielt bei Rubin Kasan, der 19-jährige Wöber steht vor einem Transfer von Rapid zu Ajax Amsterdam.

Teamchef Marcel Koller hat für die beiden so wichtigen Duelle auch einige Ausfälle zu beklagen. Neben den Langzeit-Verletzten Robert Almer, Andreas Lukse und Alessandro Schöpf fehlen auch Spielmacher Zlatko Junuzovic, der zu Hertha BSC Berlin gewechselte Valentino Lazaro oder Salzburgs Stefan Stangl im 23-Mann-Kader. Die Österreicher starten nächsten Montag in die Vorbereitung auf das Gastspiel in Cardiff. (APA; 22.8.2017)

TOR:

Daniel Bachmann (FC Watford/ENG, 0 Länderspiele)

Markus Kuster (SV Bauwelt Koch Mattersburg, 0)

Heinz Lindner (Grasshopper Club Zürich/CH, 11);

VERTEIDIGUNG:

Moritz Bauer (Rubin Kasan/RUS, 0)

Kevin Danso (FC Augsburg/GER, 0)

Aleksandar Dragovic (Bayer 04 Leverkusen/GER, 57/1)

Martin Hinteregger (FC Augsburg/GER, 25/2)

Stefan Lainer (FC Red Bull Salzburg, 2/0)

Sebastian Prödl (FC Watford/ENG, 63/4)

Maximilian Wöber (SK Rapid, 0)

MITTELFELD:

David Alaba (FC Bayern München/GER, 57/11)

Marko Arnautovic (West Ham United/ENG, 62/15)

Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen/GER, 54/1)

Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim/GER, 2/0)

Martin Harnik (Hannover 96/GER, 66/15)

Florian Kainz (SV Werder Bremen/GER, 2/0)

Stefan Ilsanker (RB Leipzig/GER, 23/0)

Konrad Laimer (RB Leipzig/GER, 0)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig/GER, 27/4)

Louis Schaub (SK Rapid, 2/0);

STURM:

Guido Burgstaller (FC Schalke 04/GER, 11/0)

Michael Gregoritsch (FC Augsburg/GER, 3/0)

Marc Janko (AC Sparta Prag/CZE, 63/28);

Auf Abruf:

Osman Hadzikic (FK Austria Wien, 0)

Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER, 0)

Michael Madl (Fulham FC/ENG,1/0)

Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur FC/ENG, 8/0)

Stefan Hierländer (SK Puntigamer Sturm Graz, 0)

Christoph Knasmüllner (FC Flyeralarm Admira/0)

Hannes Wolf (FC Red Bull Salzburg, 0)

Deni Alar (SK Puntigamer Sturm Graz, 0)

Lukas Hinterseer (VfL Bochum/GER, 12/0)

Karim Onisiwo (1.FSV Mainz 05/GER, 2/0)

Maximilian Sax (FC Flyeralarm Admira, 0)