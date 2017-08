798.000 sahen Strache im "Sommergespräch"– vor Strolz und Felipe

Für den FPÖ-Chef interessierten sich mehr Zuseher als zuvor für Strolz und Felipe

Wien – Durchschnittlich 798.000 Zuseher ließen sich am Montag um 21.05 Uhr in ORF 2 das dritte ORF-"Sommergespräch" von Tarek Leitner mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nicht entgehen. Der Marktanteil lag bei 28 Prozent. Die anschließende "ZiB 2" mit der Analyse des "Sommergesprächs" hatte durchschnittlich 844.000 Zuschauer.

Elisabeth T. Spiras Kupplerei in "Liebesgeschichten und Heiratssachen" erreichte vor dem "Sommergespräch" um 20.15 Uhr im Schnitt 899.000 Seher, was einem Marktanteil in der Zielgruppe ab 12 Jahren von 32 Prozent entspricht.

Zum Vergleich: Im Vorjahr sahen sich im Schnitt 790.000 Zuschauer das "Sommergespräch" mit dem FPÖ-Chef an, 2016 wurde er von Susanne Schnabl interviewt.



Für das erste Gespräch der heurigen Reihe vor zwei Wochen mit Matthias Strolz (Neos) interessierten sich 552.000 Leute, der Marktanteil lag bei 21 Prozent. Grünen-Chefin Ingrid Felipe kam auf 511.000 bei einem Marktanteil von 22 Prozent.

Das nächste "Sommergespräch" führt Tarek Leitner am Montag, dem 28. August, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Sebastian Kurz von der ÖVP. (red, 22.8.2017)