Rätselraten um schwarzes Surface Book in Intel-Video

Der Chiphersteller hat die achte Generation seiner Core-Prozessoren vorgestellt

Vor kurzem kündigte Intel die achte Generation seiner Core-Prozessoren an. Sie sollen zuerst in neuen Laptops auf den Markt kommen. In einem Video, das der Hersteller auf Youtube veröffentlicht hat, werden die Performanceverbesserungen der Chips beworben. In dem Clip versteckt ist jedoch noch etwas anderes zu sehen: ein bislang unveröffentlichtes Surface Book.

Schwarzes Modell

Entdeckt wurde das mysteriöse Gerät von den Bloggern von MSPoweruser. Das aktuelle Surface Book ist grau, in dem Video kommt ein schwarzes Modell vor. Offiziell wird in dem Spot nicht erwähnt, dass es sich um einen der Microsoft-Laptops handeln soll. Doch das Design des Geräts entspricht jenem des Surface Books.

Dabei könnte es sich einfach um ein allgemeines Rendering von Intel handeln, das keine weitere Bedeutung hat. Oder es ist ein versteckter Hinweis auf ein kommendes, neues Gerät. Im Oktober werden jedenfalls neue Modelle von Microsoft erwartet. Der Intel Spot könnte bedeuten, dass darin die aktuellen Kaby Lake-Chips verbaut sind. (red, 22.8.2017)