SNES Mini kommt mit Rückspulfunktion und 3DS im SNES-Design

Nintendo verrät neue Feature zur Retrokonsole SNES Mini

Nintendo hat im Rahmen der Branchenmesse Gamescom ein neues Modell der Handheld-Konsole New 3DS XL vorgestellt, das im Design des Super Nintendo Entertainment System gehalten ist und am 13. Oktober in den Handel kommt.

So haben beispielsweise die inneren Tasten dieser 3DS-Version dieselbe Farbe wie die Buttons der Original-Konsole aus den 1990er Jahren. Passend zur Veröffentlichung kommen drei neue Titel der Nintendo Selects-Reihe auf den Markt: "Super Mario 3D Land", "Luigi’s Mansion 2" und "Kirby: Triple Deluxe". Jeder davon wird für 19,99 Euro im E-Shop zu haben sein.

nintendo deutschland Neuer Trailer zum SNES Mini zeigt die Rückspulfunktion.

Rückspulfunktion

Neuigkeiten gibt es überdies zur am 29. September erscheinenden Retrokonsole Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System (SNES Mini). So integriert Nintendo eine Rewind-Funktion, die es erlaubt, das Spiel ein wenig zurückzuspulen. So kann man zum Beispiel knifflige Aufgaben noch einmal in Angriff nehmen, vergessene Gegenstände einsammeln oder einfach nachsehen, ob man in dem betreffenden Spielabschnitt etwas versäumt hat.

Die Rückspulzeit hängt von der Art des Spiels ab. In Rollenspielen wie "Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars" kann sie mehrere Minuten betragen. In Action-Titeln wie "Super Mario World" sind es etwa 40 Sekunden. (zw, 22.8.2017)