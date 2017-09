ATV: "Reality Check" mit Saringer statt "Klartext" mit Thür

Sylvia Saringer geht mit den Spitzenkandidaten ab 13. September auf Wahlkampftour

Wien – Nach dem Abgang von "Klartext"-Moderator Martin Thür zum Quo Vadis Veritas-Projekt von Dietrich Mateschitz ändert ATV sein Programm rund um die Nationalratswahl. Statt der geplanten "Klartext"-Ausgaben präsentiert Sylvia Saringer das neue Format "ATV Meine Wahl – Reality Check". Saringer geht dabei mit den Spitzenkandidaten auf Wahlkampftour und führt danach ein "Faktengespräch".

Die ATV-Journalistin und Moderatorin unterziehe die Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl ab 13. September in sechs Sendungen einem Reality Check, teilte der Sender am Dienstag in einer Aussendung mit. "Ich will den 'Reality Check' auf mehreren Ebenen durchführen: Was versprechen und wie verhalten sich Politiker auf ihren Wahlveranstaltungen im direkten Gespräch mit ihren Wählern? Wie nehmen die Menschen den Spitzenkandidaten wahr, wenn sie ihn persönlich erleben? Konnte eine Wahlentscheidung durch das Zusammentreffen mit dem Spitzenkandidaten verändert werden? Und vor allem: Halten die Worte des Spitzenkandidaten einem Reality Check stand? Was ist real machbar, was sind leere Versprechen? Eine spannende Aufgabe", so Saringer.

Die Sendedaten: