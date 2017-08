Neues Lebenszeichen von "Shenmue 3" lässt zu wünschen übrig

Erster Teaser-Trailer zeigt unausgereifte Fassung des langerwarteten Nachfolgers

Im Rahmen der Gamescom 2017 wurde ein erster Teaser-Trailer zu "Shenmue 3" veröffentlicht. Das von Fans über Kickstarter finanzierte Spiel wird hier in einer relativ frühen Fassung gezeigt: Die Charaktermodelle und Animationen lassen zu wünschen übrig, doch ist die Veröffentlichung für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant. "Shenmue 3" wurde 14 Jahre nach dem Vorgänger auf der E3 2015 angekündigt, nachdem sich Fans den Titel jahrelang gewünscht hatten.

playstation "Shenmue 3" Teaser-Trailer

Lebenszeichen für die Fans

Der Trailer soll jenen, die das Kickstarter-Projekt finanziell unterstützt haben, einen Einblick in den Stand der Entwicklung geben. Während die Umgebung samt Lichteffekte und dynamisches Wetter einen guten Eindruck machen, kritisieren Fans die unausgereiften Gesichtsanimationen der Charaktere sowie die abgehackten Bewegungen. Die Spielereihe konnte in der Vergangenheit besonders mit der durchdachten Geschichte begeistern. Auf der E3 2015 erklärte Erfinder Yu Suzuki gegenüber Eurogamer, dass "Shenmue 3" in erster Linie ein Gefühl der Nostalgie auslösen soll. Ob damit die altbackenen Charaktermodelle gemeint sind, bleibt bis zur Veröffentlichung abzuwarten. (ke, 22.8.2017)