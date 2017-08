Tödliche Messerstiche in Wien-Ottakring: Verdächtiger ausgeforscht

Polizei sucht nach 38-jährigem Kosovaren

Wien – Nach den tödlichen Messerstichen in der Nacht auf vergangenen Samstag in Wien-Ottakring hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ausgeforscht. Demnach handelt es sich um einen 38-jährigen Kosovaren. Er soll in der Ottakringer Straße einen 37-jährigen Lokalbesitzer erstochen und dessen Begleiter schwer verletzt haben.

Ursache für die Tat war ein Kompliment, das der 37-Jährige der ihm bekannten Begleiterin des Verdächtigen gemacht hatte. Der Lokalbesitzer war mit einem 28-jährigen Freund gegen 4.30 Uhr in der Ottakringer Straße unterwegs gewesen, als er die Frau und den Kosovaren sah. "Ein Wahnsinn, um die Uhrzeit noch eine so schöne Frau unterwegs", rief er über die Straße. Ihren Begleiter dürfte das jedoch in Rage gebracht haben. "Komm rüber", rief er und ließ wüste Beschimpfungen sowie Aufforderungen mit homophober und sexueller Konnotation folgen.

Messer gezückt

Der 37-Jährige und sein Freund wechselten die Straßenseite und schimpften offenbar zurück. Der Unbekannte zückte daraufhin ein Messer und verletzte zunächst den Begleiter schwer, bevor er dem Lokalbesitzer in unmittelbarer Nähe von dessen Cafe die letztlich tödlichen Stiche im Oberkörperbereich versetzte. Der Mann und die Frau flüchteten. Der 37-Jährige starb später im AKH. (APA, 22.8.2017)