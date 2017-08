US-Verteidigungsminister Mattis überraschend im Irak

Pentagon-Chef will Unterstützung für Kampf gegen IS betonen

Washington/Bagdad – US-Verteidigungsminister Jattis Mattis ist am Dienstag zu einem unangekündigten Besuch in Bagdad eingetroffen. Mattis erklärte, er wolle der Regierung in Bagdad seine Unterstützung im Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekunden. Die irakische Armee hatte am Sonntag eine Offensive auf Tal Afar gestartet, die letzte IS-Hochburg im Norden des Landes. Tal Afar liegt zwischen Mossul und der syrischen Grenze.

Der US-Verteidigungsminister will unter anderem den irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi und Kurdenführer Massoud Barzani treffen. Die irakische Armee hatte Mossul nach langen Kämpfen Anfang Juli aus den Händen des IS befreit. (APA, 22.8.2017)