Duzdar legt Zwischenbericht zu islamischen Vereinen vor

SPÖ drängt auch auf Beschluss von Pensionserhöhung in der Regierungssitzung

Wien – Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) will Dienstagvormittag im Ministerrat ihren Bericht zu den islamischen Vereinen vorlegen. Nach Kritik vonseiten des Integrationsministers und ÖVP-Chefs Sebastian Kurz fordert sie angesichts der Prüfung von islamischen Vereinen und nach einer Anzeige gegen eine islamische Privatschule in Wien Verstärkung für das dafür zuständige Kultusamt im Kanzleramt – in der ÖVP hat man Zustimmung signalisiert: zu mehr Personal, mehr Budget sowie der Möglichkeit, Konten zu öffnen, weil die Finanzierung dieser Einrichtungen aus dem Ausland nach dem neuen Islamgesetz verboten ist.

Roter Eifer bei Pensionen

Ebenfalls auf der Agenda der SPÖ: die Umsetzung der mit der ÖVP vereinbarten Erhöhung niedriger Pensionen. Eine entsprechende Tischvorlage von Sozialminister Alois Stöger könne noch am Dienstag beschlossen werde, hieß es. Die ÖVP vermisste am Montag noch einen entsprechenden Gesetzesentwurf.

Beide Parteien hatten sich zuvor dafür ausgesprochen, niedrige Pensionen über der Inflationsrate zu erhöhen. Konkret schwebt der SPÖ eine Erhöhung von Pensionen bis 1.500 Euro um 2,2 Prozent vor, für Pensionen über 5.000 Euro solle es kein Plus geben, dazwischen eine "Einschleifung".

ÖVP beruft Sicherheitsrat ein

Angesichts der jüngsten Terroranschläge in Barcelona haben am Dienstag Vizekanzler Wolfgang Brandstetter und Innenminister Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) zudem die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats beantragt. Dabei wollen die Minister auch einmal mehr für ihr Sicherheitspaket werben; die SPÖ hat sich zuletzt den Bedenken der Datenschützer angeschlossen. Einen Zusammenhang mit dem Wahlkampf gebe es "auf keinen Fall", wurde der APA versichert.

Die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats sei notwendig, "um die allgemeine Sicherheitslage in Österreich angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen in Europa sowie entsprechende Maßnahmen zu thematisieren", hieß es. Konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag in Österreich gebe es derzeit zwar nicht, man spreche aber europaweit von einer "erhöhten Gefährdungslage".

Der Nationale Sicherheitsrat ist ein vertrauliches Beratungsgremium der Regierung in Angelegenheiten der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Vertreten sind dort neben den zuständigen Regierungsmitgliedern auch Vertreter aller im Hauptausschuss des Nationalrats vertretenen Parteien. (red, 22.8.2017)