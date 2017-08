Brasilien will Eletrobras-Anteile verkaufen

Anteile könnten 3,23 Milliarden Euro wert sein – Korruptionsskandal rund um Konzern

Brasilia – Die brasilianische Regierung will die Kontrolle über den Stromversorger Eletrobras abgeben. Das Energieministerium teilte am Montag mit, man werde den entsprechenden Plan an die Privatisierungskommission übermitteln, die Staatspräsident Michel Temer untersteht. Demnach ist noch nicht entschieden, wie genau der Verkauf über die Bühne geht. Die Regierung werde aber bei wichtigen Entscheidungen ein Vetorecht behalten. Aus Regierungskreisen verlautete, die Anteile der Regierung könnten umgerechnet 3,23 Milliarden Euro wert sein.

Eletrobras wird seit Jahren von einer großen Schuldenlast geplagt und kann vergleichsweise wenig Geld investieren. Zudem steht der Konzern wie andere staatliche kontrollierte Unternehmen im Mittelpunkt von Korruptionsskandalen, die das Schwellenland erschüttert haben. Die Regierung könnte den Verkauf von Anteilen nutzen, um das Haushaltsdefizit zu bekämpfen. (APA, 22.8.2017)