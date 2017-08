Trump kündigt stärkeres US-Engagement in Afghanistan an

Keine genauen Zahlen zur Truppenaufstockung – Kritik an Pakistan

Früher war alles einfacher, vor allem für Donald Trump. Während sich sein Vorgänger im Oval Office den Kopf zerbrach über die richtige Strategie am Hindukusch, ohne letztlich erfolgreich zu sein, klopfte der Immobilienunternehmer wohlfeile Sprüche. Wann werde Amerika wohl aufhören, sein Geld in Afghanistan zu verschwenden und sich dem Aufbau des eigenen Landes zuwenden, twitterte er etwa im Oktober 2011. Und 15 Monate später: "Lasst uns Afghanistan endlich verlassen. Unsere Soldaten werden getötet von denselben Afghanen, die sie ausbilden. Unfug! Baut die USA wieder auf!"

Trump, der Präsident, musste einsehen, dass es in der realen Politik komplizierter zugeht als in der Welt der Kurzbotschaften mit ihren 140 Zeichen. Dass es einfache Lösungen nicht gibt, schon gar nicht für Afghanistan, wo sich die Interessenkonflikten rivalisierender Warlords mit den Interessenkonflikten konkurrierender Nachbarländer in einem Knäuel verheddern, das aufzudröseln einen diplomatischen Kraftakt erfordern würde, einen Kraftakt ohne Erfolgsgarantie. Wo die reale Gefahr besteht, dass Extremisten das Vakuum füllen, sobald der Westen die Segel streicht.

Nicht zu viel verraten

Trump, der Präsident, hätte seinen Wählern erklären müssen, was seinen Ansatz eigentlich unterscheidet von den Konzepten eines Barack Obama, die er einst als Stückwerk eines blutigen Amateurs abkanzelte. Aber erklärt hat er, wie eigentlich immer, nicht viel, als er am Montagabend in Fort Myer, gleich vor den Toren Washingtons, eine Rede zu besten Sendezeit hielt. Statt Strategien verständlich zu machen, beließ er es bei seinem Standardargument. Demnach verschafft man dem Gegner nur Vorteile, wenn man zu viel über seine eigenen Absichten verrät. Nicht einmal die Größenordnung der angepeilten Truppenaufstockung wollte er nennen, obwohl sie kein Geheimnis mehr ist. Dass ungefähr viertausend zusätzliche US-Soldaten entsandt werden sollen, hat sein Mitarbeiterstab die Presse längst wissen lassen.

u.s. department of state

Sein "ursprünglicher Instinkt" sei ein Abzug gewesen. Seine Sicherheitsberater hätten ihn aber von einem stärkeren Engagement überzeugt, um zu verhindern, dass die Taliban die Regierung in Kabul stürzen.

Trump schloss eine politische Einigung mit den Taliban nicht aus, blieb aber vage. "Irgendwann, nach einem erfolgreichen Militäreinsatz, wird vielleicht eine politische Einigung möglich sein, die auch Elemente der Taliban in Afghanistan einschließt", so Trump. Niemand könne jedoch sagen, "wann oder ob das jemals geschehen wird".

Druck auf Pakistan

Wirklich neu ist nun nur, mit welch scharfer Rhetorik Trump den schwierigen Partner Pakistan in die Mangel nimmt. Das Land, verlangt er, müsse aufhören, Terroristen zu beherbergen, die "unsere Leute" töten, während es gleichzeitig Milliarden über Milliarden an amerikanischen Hilfsgeldern kassiere. Verstärkter Druck auf die Regierung in Islamabad: Eine Strategie lässt sich darin noch nicht erkennen, so berechtigt die Klage sein mag.

Der Nummer 45 im Weißen Haus geht es im Grunde nicht anders als George W. Bush und Barack Obama. Wer immer an der Pennsylvania Avenue residiert, lernt irgendwann, dass es für amerikanische Präsidenten am Hindukusch keine Siege zu feiern gibt. Jedenfalls nicht auf Dauer. Mit Selbstlob hat Trump einmal mehr nicht gegeizt ("Ich bin ein Problemlöser"). Wäre er ehrlich, würde er sagen, dass er im Augenblick nur improvisiert. Die Taliban sind auf dem Vormarsch, die afghanische Armee erleidet hohe Verluste. Und die US-Generäle, von denen sich der Mann im Oval Office so beeindruckt zeigt, dass er ihrem Rat schließlich folgte, spielen die Rolle von Feuerwehrleuten. Mehr nicht. (Frank Herrmann aus Washington, 22.8.2017)