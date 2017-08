Hartberg bestätigt im Nachtrag Sieg gegen Innsbruck

Steirer damit auf Relegationsrang drei

Hartberg – Der TSV Hartberg hat am Montag im Nachtragsspiel seinen Drittrundensieg in der Fußball-Erste-Liga gegen Wacker bestätigt. Die Steirer setzten sich zu Hause 3:1 (1:1) gegen das Team von Karl Daxbacher durch und überholten die Tiroler damit in der Tabelle. Hartberg belegt mit zwölf Punkten aus sieben Spielen den dritten Tabellenrang, Wacker ist mit einem Punkt weniger Fünfter.

Jeffrey Egbe brachte die Tiroler zwar in der 24. Minute in Führung, doch Dario Tadic glich noch vor der Pause durch einen Foulelfmeter aus (45.+2). Die zweite Hälfte begann wie die erste aufgehört hatte: Mit einem Erfolgserlebnis für Hartberg. Nach Tadic-Vorarbeit besorgte Christoph Kröpl die Führung für die Hausherren (48.). Nach 78 Minuten machte Stefan Meusburger, der im ersten Anlauf beide Treffer erzielt hatte, alles klar.

Das ursprüngliche Spiel hatte am 4. August zur Halbzeit wegen zu starken Regens abgebrochen werden müssen. Die Steirer führten damals bereits 2:0 und hätten die zweite Halbzeit nach einem Ausschluss gegen Dominik Baumgartner mit einem Mann mehr bestreiten dürfen. (APA; 21.8.2017)