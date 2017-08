Historischer Kalender – 24. August

1217 – Seeschlacht von Sandwich zwischen englischen und französischen Schiffen im Ärmelkanal vor der Küste der Grafschaft Kent unweit der Isle of Thanet im Rahmen des "First Baron's War". Die französischen Anführer geraten in Gefangenschaft.

1462 – Kaiser Friedrich III. trifft in der Nacht, von Wiener Neustadt kommend, in Wien ein. Die Bevölkerung kehrt sich jedoch gegen ihn, verbündet sich mit seinem Bruder Erzherzog Albrecht VI. und kündigt am 5. Oktober dem Kaiser die Treue auf.

1542 – Der spanische Eroberer Francisco de Orellana, Gefolgsmann von Francisco Pizarro, erreicht nach achtmonatiger Fahrt auf dem Amazonas die Atlantikküste. Er hat als erster Europäer den Strom in ganzer Länge befahren.

1572 – In der Bartholomäusnacht werden im Auftrag der französischen Königinmutter Katharina von Medici 3.000 Hugenotten in Paris und 10.000 weitere im übrigen Frankreich ermordet. Das Massaker ("Pariser Bluthochzeit") findet anlässlich der vermeintlich der konfessionellen Versöhnung dienenden Heirat des Protestanten Heinrich von Bourbon, König von Navarra (des späteren französischen Königs Heinrich IV.), mit Katharinas Tochter Margarete von Valois statt.

1617 – In Weimar wird auf Initiative des Fürsten Ludwig von Anhalt-Köthen die "Fruchtbringende Gesellschaft" (Palmenorden), die älteste deutsche Sprachgesellschaft, gegründet.

1802 – Weil der Friede von Luneville zwischen Österreich und Frankreich offene Punkte aufweist, tritt in Regensburg eine außerordentliche Reichsdeputation zusammen, um die Auswirkungen der Abtretung linksrheinischer Gebiete an Frankreich zu regeln. Die Beratungen münden 1803 in den Reichsdeputationshauptschluss. 1806 löst Kaiser Franz II. das Heilige Römische Reich Deutscher Nation auf, nachdem er 1804 das österreichische Erbkaisertum gegründet hatte.

1857 – Die Zahlungseinstellung einer New Yorker Bank löst eine Wirtschaftskrise aus, die in kurzer Zeit auf die gesamte Welt übergreift.

1867 – Eröffnung der Brennerbahn durch die k.k. privilegierte Südbahngesellschaft als Teil der Verbindung von Kufstein nach Ala (bzw. weiter in Richtung Verona). Sie ist Bestandteil der Eisenbahnachse von Berlin nach Palermo.

1917 – In der Isonzoschlacht kommt es zu schweren Nahkämpfen.

1922 – Der Arabische Kongress in Nablus lehnt das britische Völkerbund-Mandat für Palästina ab und fordert einen unabhängigen großsyrischen arabischen Staat.

1942 – Beginn der Schlacht um Stalingrad. Rumänische Hilfstruppen der deutschen Wehrmacht bilden bei Temrjuk einen Brückenkopf über den Kuban.

1947 – In Griechenland bildet König Paul eine neue Regierung unter dem Konservativen Konstantin Tsaldaris zur Bekämpfung der Kommunisten im Bürgerkrieg.

1952 – Die britischen Truppen räumen den Suezkanal.

1967 – Auf der Genfer Abrüstungskonferenz einigen sich die USA und die UdSSR nach fünfjähriger Verhandlungszeit auf den Entwurf eines Atomwaffensperrvertrags.

1992 – Der Wirbelsturm "Andrew" versetzt auf den Bahamas und in Florida Hunderttausende in Angst und Schrecken. 52 Personen kommen ums Leben, 250.000 werden obdachlos.

1992 – Am dritten Tag ausländerfeindlicher Ausschreitungen in Rostock kommt es zu einem Brandanschlag auf ein von Vietnamesen bewohntes Haus.

1997 – Papst Johannes Paul II. beendet mit einem Gottesdienst vor mehr als einer Million Menschen in Paris den katholischen Weltjugendtag.

2012 – Die US-Anti-Doping-Agentur erkennt Lance Armstrong alle seine sieben Siege bei der Tour de France (1999-2005) wegen Dopings ab und sperrt den Ex-Radprofi lebenslang. Armstrong hatte sich geweigert, am Verfahren der USADA, die zahlreiche Zeugen und Beweise gegen den einstigen Superstar aufbot, teilzunehmen. Erst im Jänner 2013 gesteht er das Doping ein.

Geburtstage:

Karl Mack Freiherr von Leiberich, öst. General (1752-1828)

Wilhelm I. von Oranien, König der Niederlande (1772-1843)

Sir Max Beerbohm, engl. Schriftsteller (1872-1956)

Franz Wallack, öst. Techniker "Großglockner Hochalpenstraße" (1887-1966)

Fernand Braudel, frz. Historiker (1902-1985)

Fritz "Freddie" Brocksieper, dt.-griech. Jazz-Musiker (1912-1990)

Ruth Park, austral. Schriftstellerin (1917-2010)

Josef Tichy, öst. Maler (1922-2001)

Boris Sichkin, russ.-US-Schauspieler u. Tänzer (1922-2002)

Harry Markowitz, US-Wirtschaftswiss. (1927- )

Cormac Murphy-O'Connor, brit. kath. Theologe(1932- )

Ludwig Adamovich, öst. Jurist (1932- )

Egon Madsen, dän. Tänzer (1942- )

Hans-Peter Korff, dt. Schauspieler (1942- )

Paulo Coelho, brasil. Schriftsteller (1947- )

Billy Ward, US-Jazzschlagzeuger (1952- )

Fritz Strobl, ehem. öst. Skirennfahrer (1972- )

Todestage:

Gaspard de Coligny, frz. Marschall (1465-1522)

Hl. Rosa von Lima, span. Mystikerin, Patronin Amerikas (1586-1617)

Louis René Moillet, schwz. Maler (1880-1962)

Emmanuel Sougez, frz. Fotograf (1889-1972)

schweiz. Sterbeforscherin (1926-2004)

Otto Anton Eder, öst. Regisseur (1930-2004)

Hansjörg Felmy, dt. Schauspieler (1931-2007)

Toni Kaiser, öst. Unternehmer (1945-2008)

Hansi Lang, öst. Sänger (1955-2008)

(APA, 24.8.2017)