Cobra-Übung auf der Donau: Drei Minuten Antiterror

Die Sondereinheit probte am Montag mit 135 Beamten den Einsatz in Wien

Wien – Montag, sechs Uhr früh: An der ungarisch-slowakischen Grenze haben fünf Terroristen ein 134 Meter langes Kreuzfahrtschiff eingenommen. Es schippert mit Geiseln an Bord die Donau stromaufwärts nach Wien. So das Szenario, das das Einsatzkommando Cobra bei seiner Antiterrorübung am Montag probte. Bei der Donaumarina fand kurz nach 14 Uhr vor Journalisten der Zugriff statt.

fischer

135 Polizisten, davon 55 Beamte von Spezialeinheiten aus Deutschland, Ungarn, Slowenien und der Slowakei, eroberten das Schiff zurück. 16 Beamte seilten sich von einem slowakischen Transporthubschrauber ab, zwei österreichische Hubschrauber mit Scharfschützen und ein weiterer slowakischer Helikopter überwachten den Einsatz. Weitere Polizisten enterten das Schiff über Schnellbote. Erstes Ziel: Sich die Kommandobrücke zurückholen, nach nur kurzer Zeit musste das Schiff anhalten.

foto: christian fischer

Anschließend sicherten die Beamten die Stiegenhäuser und rund durchsuchten 95 Kabinen. Knapp drei Minuten dauerte die Rückeroberung. Nach der Übung folgte eine Cobra-Leistungsschau. Drei Fallschirmspringer sprangen ab und landeten im Hafen.

Sobotka: "Auf der Hut"

Zwar gebe es akut keine konkrete Bedrohung in Österreich, man wolle dem Terror jedoch "keine Chance" geben, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP): "Wir sind auf der Hut." Auch politische Maßnahmen zur Terrorprävention müssten "vorangetrieben" werden, rührte Sobotka die Wahlkampftrommel. Dazu zähle beispielsweise die Schließung der Mittelmeerroute.

foto: christian fischer

Auch Bernhard Treibenreif, Direktor der Cobra, sieht Österreich nicht als "primäres Ziel" von Terroristen, jedoch könne sich "kein Land in Europa von etwaigen Gefährdungen verabschieden", sagte er zum STANDARD. Die Polizei wolle auf alles vorbereitet sein – auch am Wasser. "International betrachtet gibt es Bedrohungen der Schifffahrt, etwa am afrikanischen Horn." Auch im Mittelmeer gab es "spektakuläre Vorfälle" wie auf der Achille Lauro, so Treibenreif. Die PLO kaperte das Schiff 1985. Aktuell gebe es "keine Hinweise" auf eine Gefährdung auf der Donau. (Oona Kroisleitner, 21.8.2017)